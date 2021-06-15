Вторник, 15 Июня 2021 12:52

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры Армении от блока "Айастан" (Армения-ред.), второй президент РА Роберт Кочарян считает, что у армянской стороны была абсолютная возможность не проиграть войну в Карабахе.

"Во-первых, была абсолютная возможность ее (войну - ред.) не проиграть, можно было ее остановить. Такие возможности у нас были. Это просто бездарное управление войной. А насчет остановить войну - была инициатива президента России. Если не ошибаюсь, 19 октября", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.

По его словам, армянская сторона по совершенно непонятным причинам отвергла это предложение, мотивируя тем, что главу правительства Никола Пашиняна неправильно поймут и назовут предателем. "Мы потеряли больше, чем если бы согласились на тот момент, предателем все равно называют, и с гораздо большим энтузиазмом", - отметил Кочарян.

Причинами неудачи в боевых действиях он назвал "бездарное управление в самой Армении, бездарное управление войсками". "Абсолютное непонимание, что такое война, что такое мобилизация, что такое формирование мобилизационного ресурса, что такое пополнение армии. Любая армия в случае масштабной войны только своими людскими ресурсами, потенциалом может выстоять неделю-полторы. Дальше государство вступает со всей своей мощью, идет мобилизация людей, подготовка резервов, пополнение. Здесь провал был абсолютно полным",

- заявил Кочарян.

По его словам, пошли совершенно непонятные решения, "и настолько непонятные, что вызывало это большие подозрения в том, а нет ли здесь иных договоренностей, нет ли предательства, нечто такого, что уже относится к конспирологии".

"И такие сомнения до сих пор остаются. Их просто надо будет развеять тщательным расследованием после выборов. Совершенно непонятно, как сдали Шуши (Шушу - ред.), непонятны некоторые решения, связанные с обороной того же Шуши, непонятно, как сдали Гадрут, как азербайджанские войска, практически не встречая сопротивления, из Гадрута на пикапах оказались у Шуши. Совершенно непонятная история, ответы на эти вопросы должны быть даны", - считает бывший глава государства.