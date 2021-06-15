Вторник, 15 Июня 2021 11:16

АрмИнфо. Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в оккупированный армянский Шуши.

Как сообщает Anadolu, прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии в Шуши, оккупированной после последней турецко- азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.

После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания межгосударственного соглашения. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию. После этого президент Турции совершит прогулку по Шуши.

В рамках визита турецкий лидер также планирует выступить в парламенте Азербайджана. Турецкого лидера в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс- секретарь президента Ибрагим Калын, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и др.