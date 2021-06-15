Ранее сообщалось, что ЦИК на внеочередном заседании 10 июня признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной. По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, согласно документу паспортно-визового управления полиции, Тигран Арзаканцян не являлся постоянным жителем Армении последние 4 года, следовательно, он не имеет права быть избранным. Как сообщил Мукучян, Арзаканцян отсутствовал из Армении 1005 дней из 1461 дня до дня подачи заявления.

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