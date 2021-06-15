Вторник, 15 Июня 2021 10:48

АрмИнфо.Глава США Джо Байдена во время пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе по итогам встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что провел продуктивный разговор с турецким коллегой. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки.

"Как сообщает The Wall Street Journal, признание администрацией Байдена геноцида не обсуждалось во время двусторонней встречи президентов. В преддверие встречи лидеров двух стран, муссировалось, что Эрдоган собирался "раскритиковать" Байдена за недавнее признание Геноцида армян. Причем советник по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что президент Байден готов говорить о Геноциде армян.

Армянская Ассамблея Америки приветствует приверженность президента Байдена ценностям Америки и признание США Геноцида армян. Подтверждение президентом Байденом Геноцида армян в апреле этого года показало Америку с самой лучшей стороны"- говорится в сообщении Ассамблеи.

Примечательно, что Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи также заявил, что не обсуждал на встрече с американским лидером Геноцида армян.

Так, на вопрос, обсуждалось ли на их встрече признание президентом Байденом Геноцида армян, Эрдоган ответил отрицательно. "Слава Богу, это никогда не входило в повестку дня", - сказал Эрдоган.

Заметим, что перед отъездом в Брюссель Эрдоган заявил, что было бы невозможно не упомянуть решение Байдена признать Геноцид армян. "Мы глубоко опечалены этим. Для нас невозможно не поднять этот вопрос на встрече", - сказал Эрдоган в воскресенье.