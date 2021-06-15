Вторник, 15 Июня 2021 10:47

АрмИнфо.К сожалению, ругань стала порочным явлением в этой избирательной кампании. Различные политические силы и деятели публично оскорбляют друг друга, позволяя себе вульгарные выражения и оскорбления сексуального характера. Об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Армении Арман Татоян.

При этом он еще раз предупредил, что эти ругательства быстро распространяются среди людей, а потом используются ими в ежедневных ругательствах и нападках.

"В последние дни начали поступать заявления с требованием защиты официальных лиц, при этом игнорируя тот факт, что Омбудсмен не расследует дела об оскорблении чиновников или частных лиц, "забывая", что для этого есть правоохранительные органы. Нецензурная брань еще более накаляет ситуацию. Это не должно быть частью общественной повестки дня. Я призываю все политические силы и деятелей прекратить превращать брань в общественную повестку, и открыто поощрять порочное поведение", - подчеркнул Омбудсмен.

Стоит также добавить, что накануне группа лиц, предварительно сторонники действующего главы правительства РА Никола Пашияна напали на офис партии "Процветающая Армения" и попытались его разгромить. Однако, мужчины находящиеся в этот момент в офисе партии во время пресекли атаку, затем уже в дело вмешались и правоохранительные органы, которые разрешили ситуацию. Нападавшие кричали "Никол премьер".

Данный инцидент осудил блок "Армения". Так, официальный представитель блока Арам Вардеванян охарактеризовал произошедшее как хулиганское нападение. "Произошедшее сегодня хулиганское нападение на избирательный штаб партии "Процветающая Армения" - ужасно. Мы решительно осуждаем это беззаконие и заявляем, что это прямой результат распространения ненависти и вражды со стороны правящей власти. Особо подчеркиваю, что случившееся связано с бездействием правоохранительных органов", - написал Вардеванян.