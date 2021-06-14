Понедельник, 14 Июня 2021 23:06

АрмИнфо. Комитет гражданской авиации Армении сообщает о завершении служебного следствия по факту инцидента, связанного с техническим рейсом самолета Boeing B737-300 EK-FAA авиакомпании Fly Armenia Airways.

Согласно сообщению компании, в результате следствия были выявлены неполадки, угрожающие безопасности полетов.

На основании выявленных недостатков, а также того факта, что ООО "Fly Armenia Airways" в настоящее время не имеет подходящего воздушного судна для эксплуатации, было принято решение приостановить действие сертификата эксплуатанта самолета № 070.

Вместе с тем, КГА сообщает, что расследование указанного дела продолжается в Службе национальной безопасности РА.

Напомним, что речь идет о несанкционированной посадке самолета Boeing B737-300 авиакомпании Fly Armenia Airways 20 февраля 2021 года

в тегеранском аэропорту Мехрабад, который с 23 апреля с.г. уже находится в ереванском аэропорту Звартноц.

Напомним, что 23 февраля стало известно об угоне самолета Boeing B737-300. В этой связи бывший советник премьер-министра Акоп Чагарян на своей странице в Facebook написал, что 21 февраля Комитет гражданской авиации получил телеграмму из Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов о захвате самолета Boeing B737 с армянским регистрационным номером EK-FAA. Ранее КГА сообщал, что полет носил технический характер. При этом было назначено служебное следствие для выяснения обстоятельств.