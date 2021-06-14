Понедельник, 14 Июня 2021 20:25

АрмИнфо.Глава общины Гориса Арушан Арушанян подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, в занятии незаконным бизнесом, нарушении правил охраны и использования недр, а также в умышленном причинении умеренного вреда здоровью.

Так, согласно СК Армении, в ходе проведенных следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, были получены фактические доказательства того, что Арушанян с ноября 2017 года, занимая пост главы Гориса, с целью заняться добычей и переработкой полезных ископаемых на административной территории поселка Веришен общины Горис, с начало зарегистрировал право собственности на 0,555 га сельскохозяйственных земель в административных границах общины Веришен на свою общину, а затем по решению совета общины Гориса выставил их на аукцион.

При этом для занятия предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию в указанной сфере, А. Арушанян основал общество с ограниченной ответственностью на имя своего родственника. На следующий день после основания компании, в июне 2019 года земельный участок был выставлен на продажу, а уже в июле ее владельцем стал родственник Арушаняна.

Согласно СК РА, затем, на двух участках общей площадью в 9146 кв.м, формально принадлежащих родственнику Арушаняна велась добыча без заключения контракта на недропользование с уполномоченным органом, в нарушение ряда нормативных требований, регулирующих сферу, в том числе по части допустимого лимиты выбросов, положительной оценка воздействия на окружающую среду и др. со второго квартала 2020 г. до 10 марта 2021 года незаконно осуществляла деятельность на указанных землях без наличия надлежащей лицензии. Тем самым государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах на общую сумму в 28,218,821 драмов, также значительный ущерб причинен населению общины, окружающей среде и недрам на общую сумму 699,737 драмов, физическим лицам - 774,198 драмов.

Кроме того, Арушанян обвиняется в вымогательстве ( с применение вреда здоровью) автомобиля марки Nissan Pathfinder и квартиры у сотрудника другого предприятия, принадлежащего его семье в замен на восполнение

раскрывшейся на предприятии недостачи на сумму в 33 млн драм. Арушанян также обвиняют в избиении жителя Гориса только за то, что последний обогнал его автомобиль.

Согласно СК РА, Арушу Арушаняну предъявлено обвинение по признакам ст. 308, ч. 1, ст. 188, ч. 3 п. 1, ст. 291 ч. 2, ст. 322 ч.2, статья 113 ч. 2 п. 3 и п.6 УК РА. В качестве меры пресечения избран залог. На недвижимость Арушаняна в размере ущерба нанесенного государства наложен арест.

Двое друзей последнего были обвинены по пунктам 3 и 6 части 2 статьи

113 УК РА, а коммерческому директору общества с ограниченной

ответственностью - по статье 1 части 3 статьи 38-188 УК РА. В

качестве меры пресечения в отношении указанных лиц избранна подписка

о невыезде.

Предварительное следствие окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для его дальнейшего направления в суд.