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 Понедельник, 14 Июня 2021 18:58
Наира Бадалян

ВС Армении потребуется около 3 лет на полное поствоенное восстановление - Кочарян

ВС Армении потребуется около 3 лет на полное поствоенное восстановление - Кочарян

АрмИнфо. Глава блока "Айастан" ("Армения"), второй президент страны Роберт Кочарян 14 июня в ходе встречи избирателями в Мецаморе Армавирской области республики рассказал в какие сроки планируется осуществить полное восстановление боеспособности армянской армии.

Так, по словам Кочаряна, на восстановление дисциплины в армии, ее пополнение контрактниками, а также необходимое мебелирование границы и укрепление позиций потребуется год. "Иначе, мы не сможем сохранить даже текущее положение дел", - заявил он. На пополнение вооружений уйдет три года три года. "Потери (в ходе 44-дневной войны-ред.) огромные, но мы попытаемся сделать это более быстрыми темпами", - сказал кандидат в премьер-министры Армении.


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