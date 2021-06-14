Понедельник, 14 Июня 2021 18:55

АрмИнфо. Мэрия Еревана инициировала модернизацию освещения столичных дорожных тоннелей. Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, данная программа была запущена в прошлом году.

Таким образом, по положению на сегодняшний день в тоннелях установлены порядка 400 LED ламп.

Цель данной программы, в первую очередь, является обеспечение безопасности дорожного движения, а во-вторых - энергосбережение.

К примеру, до модернизации потребление электроэнергии в тоннеле, ведущем от улиц Гераци до Сараланджа, составляло около 25 тыс. кВтч., а в денежном выражении около 1 млн. драмов в месяц, то сейчас эти издержки соответственно сократятся до 5.5 тыс. кВтч. В общей сложности, по словам директора компании "Еркахлуйс" (Ергосвет) Галуста Варданяна, которая занимается установлением светильников LED в тоннелях Еревана, благодаря модернизации удается сберегать до 80% электроэнергии. А сэкономленные благодаря данной программе средства будут направлены на реализацию новых проектов, связанных с внешним освещением столицы. Следующими, согласно источнику, станут работы по модернизации освещения столичных парков и скверов.

Отметим, что программа по модернизации уличного освещения Еревана была начата еще в 2016 году с подписания грантового соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 1.9 млн евро и кредитного договора на 3.7 млн евро. Проект предполагал постепенный переход уличного освещения Еревана энергоэффективные светодиодные технологии. Новое светодиодное освещение сократит расходы на потребление энергии на 64%. Донорами проекты выступили также ЕС и правительство Швеции.