Понедельник, 14 Июня 2021 18:53

АрмИнфо.Вне всяких сомнений, в Анкаре связывают с ожидающейся встречей президентов США и Турции достаточно большие надежды. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик Рубен Сафрастян.

"С учетом нахождения отношений двух стран на самом низком из возможных уровней развития, для Турции важно зарегистрировать по итогам этой встречи прогресс в направлении улучшения этих отношений. В какой мере им это удастся, зависит от урегулирования множества проблем в отношениях Вашингтона и Анкары. Думаю, что сделать это будет довольно трудно, хотя турки, особенно в последние месяцы, и прилагают активные усилия в этом направлении", - подчеркнул он.

Сегодня, 14 июня на полях саммита НАТО в Брюсселе состоится встреча президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Эрдогана. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе встречи будут обсуждены разногласия между Вашингтоном и Анкарой по Сирии, Афганистану, Карабаху и другим региональным вопросам.

В целом, по оценкам академика, недавний визит делегации, возглавляемой исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филиппом Рикером, в Армению, Грузию и Азербайджан стал очередным подтверждением намерений Вашингтона активизировать собственную политику на Южном Кавказе. Еще одним фактором, подтверждающим намерения США усилить собственные позиции уже конкретно в направлении переговоров по Арцаху, Сафрастян считает содержание недавнего заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по Арцаху.

"И вот здесь Турции есть, что предложить США в надежде что-то получить в другом направлении. А именно, полученную по итогам прошлогодней войны, возможность закрепиться на Южном Кавказе. США в свою очередь, как мы видим, активизируются в нашем регионе отнюдь не только при турецком посредничестве. Таким образом, касательно Южного Кавказа Вашингтон и Анкара будут обоюдно стремиться извлечь выгоду из сотрудничества. При этом, США стремятся активизировать МГ ОБСЕ, не допуская Турции к участию в ее работе. Последняя при этом рассматривается в качестве одного из факторов, связывающих руки России в регионе", - заметил он.

В целом, тюрколог констатирует существенные трансформации в американо-турецких отношениях. Что обусловлено изменениями в ценностной системе Турции от западных ценностей Ататюрка, до мусульманских Эрдогана. Последнее, на его взгляд, способствует снижению роли Турции в глазах американской политической элиты, особенно в свете уже озвученных президентом Байденом намерений защищать и активно продвигать демократические ценности в мире.

В этом свете, политическая элита США, на взгляд академика, не доверяет Турции, управляемой, не разделяющим западных ценностей Эрдоганом. И авантюрная политика последнего все более и более способствует возрастанию этого недоверия. При этом, он подчеркнул, что американцы так или иначе, но вынуждены считаться с ближневосточными реалиями и ролью Турции в формировании этих реалий. Последнее, на его взгляд, вынуждает Вашингтон прикрывать глаза на последовательную исламизацию этой страны.

"И, тем не менее, для президента Байдена Турция представляет важность, прежде всего в контексте отношений США с Россией. И с учетом их текущей обостренности, Турция рассматривается США как, существенно ограничивающий российское влияние, союзник по НАТО. В глобальном разрезе, обусловленное Китаем, перемещение центрального вектора американской внешней политике еще дальше на Восток в тихоокеанский бассейн означает снижение значения Ближнего Востока и как следствие Турции для США. И мы видим, что данный фактор, к примеру, уже позволил Байдену в отличие от предшественников признать факт геноцида армян", - подытожил Сафрастян.