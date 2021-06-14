Понедельник, 14 Июня 2021 13:31

АрмИнфо. Член предвыборного блока “Честь имею” Арсен Бабаян считает возможным формирование коалиции с блоком “Айастан” Роберта Кочаряна в случае прохождения в парламент. Об этом он заявил 14 июня на пресс-конференции.

“Уверен, что для устранения этой власти мы предпримем все логические действия – считаю реалистичным формирование коалиции с блоком “Айастан”, - заявил он.

По словам Бабаяна, действующая власть понимает, что альтернатива пребывания у власти – привлечение к ответственности за многочисленные преступления. В связи с этим она пойдет до конца, убежден политик. При том, он выразил надежду на то, что правоохранительные органы правильно оценят всевозможные развития, выполнят возложенные на них обязанности в полном объёме, таким образом, не позволив “власти-капитулянту в очередной раз захватить власть путем переворота”.

Как отметил Арсен Бабаян, все заявления – угрозы и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на встречах с избирателями не только продолжают его политику разделения общества на "белых" и "черных", но и содержат признаки преступления, но Генеральная прокуратура бездействует, так как находится “у него в кармане”.

Бабаян коснулся также задержания бывшего мэра Армавира, кандидат от оппозиционного блока “Честь имею” Рубена Хлгатяна. Во-первых, как указал представитель блока, уголовное дело было возбуждено органом, не имеющим на то правомочий – Следственным комитетом РА. Тем временем, оно подведомственно Специальной следственной службе. Адвокаты подали жалобу по поводу правомерности задержания Хлгатяна. В то же время, по его словам, понятия “избирательный подкуп” и “Хлгатян” – несовместимы, поскольку последний – человек уважаемый в своем регионе. “Количество его сторонников исключает факт подкупа”, - указал он. Как считает Бабаян, цель уголовного дела – изолировать Хлгатяна на данном этапе, дабы лишить блок голосов избирателей и воздействовать на избирателей распространением поверхностной информации.

11 июня пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что задержали двух человек за попытку дать избирательную взятку в 9 млн. драмов (около 17,3 тыс. долларов США) для сбора голосов в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. В тот же день по подготовленным материалам в прокуратуре Армавирской области было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й, статьи 34-154.2 УК Армении. Предварительное следствие по делу поручено областному следственному управлению СК РА. Р. Х. и Г.П задержаны. Они отказались от дачи показаний. В тот же день Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности кандидата в депутаты, обвиняемого в даче взятки и лишении его свободы. Как сообщил советник Генпрокуроры Гор Абраамян на своей странице в соцсети Фейсбук, уголовное преследование по делу ведется в отношении еще 7 человек, один из них - по подозрению в даче взятки, 6 - в получении взятки.