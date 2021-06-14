Понедельник, 14 Июня 2021 13:23

АрмИнфо.Правительство Армении должно обратиться в Европейский суд по правам человека со срочной межгосударственной жалобой, потребовав немедленно вывести вооруженные силы Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог Армении с целью создания зоны безопасности. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Защитник прав человека еще раз обратил внимание на тот факт, что присутствие азербайджанских вооруженных служащих на дорогах по соседству с селами Гегаркуника и Сюника, и между общинами Сюника, их деяния нарушают как минимум следующие права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека жителей РА:

1) право на жизнь, Статья 2 Конвенции;

2) право на свободу и личную неприкосновенность, Статья 5;

3) право на уважение частной и семейной жизни, Статья 8;

4) право на собственность, Статья 1 Протокола 1;

5) свобода передвижения, Статья 2 Протокола 4 и т. д.

"То же самое касается азербайджанских флагов и вывесок, любой техники их вооруженных сил. Мы предоставим правительству Армении собранные доказательства, подтверждающие указанные нарушения и обосновывающие срочную необходимость создания зоны безопасности", - говорится в заявлении Татояна.