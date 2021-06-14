|Посол: Обмен удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией является очень важным гуманитарным шагом
|Более 30% россиян планируют провести свой летний отпуск в Армении
|Блок Саргсяна в случае прохождения в парламент не исключает возможность формирования коалиции с блоком Кочаряна
|Татоян: Правительство Армении должно через ЕСПЧ добиться отвода ВС Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог РА
|Глава МККК ответил президенту Армении
|Опыт Роберта Кочаряна позволит вывести страну из кризиса и направить на достойное будущее - Карен Карапетян
|Новое здание Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса в Ереване открыло свои двери для учеников
|Блок "Армения" и партия "Гражданский договор" не поделили площадь Республики
|За сутки в Армении выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 33 человека
|Омбудсмен Армении назвал тревожным сигналом использование политическими силами в ходе агиткампании оскорблений и нецензурной брани
|Эксперт предлагает всем президентам Армении собраться в Степанакерте в день визита Эрдогана в Шуши
|Кочарян в случае победы его блока на выборах пообещал ограничить или запретить деятельность фонда Сороса в Армении
|Эрдоган планирует обсудить на сегодняшней встрече с Байденом армянский вопрос
|Гарибашвили: Тбилиси продолжит посреднические усилия между Ереваном и Баку
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан развивать начатые позитивные шаги, освободив всех оставшихся заключенных
|В Москве, Тбилиси, Брюсселе и Вашингтоне приветствуют возвращение армянских военнопленных в обмен на карты минных полей
|Баку сообщает о передаче Армении 15 армянских пленных в обмен на карты минных полей Агдама
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения СМИ о размещении турецких военных в районе Черного озера
|По случаю Дня России Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину
|Пашинян: Армения придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Великобританией
|Армянские и грузинские таможенники провели переговоры на КПП "Баграташен"
|Армянские таможенники командированы в Россию для участия в консультациях в рамках ЕАЭС
|Саркисян: Армяно-российские союзнические отношения будут и далее предопределять совместные шаги по упрочению безопасности на Южном Кавказе
|В Армении вспоминают легендарного Монте
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан снизить напряженность на границе
|Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный
|В Армении за прошлые сутки не было зафиксировано летальных исходов от коронавируса
|Совет Европы ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном
|Американские конгрессмены призывают Байдена оказать давление на Эрдогана по ситуации на Южном Кавказе
|Пашинян Мишустину: Убеждён, совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса армяно-российских межгосотношений
|Никол Пашинян заговорил об обмене анклавами
|Из Крыма впервые можно будет улететь в Армению
|Тигран Авинян внес корректировки в решение Пашиняна и сократил штат органов госвласти на 13 единиц
|Замглавы МИД РФ с послом Франции в России обсудил ситуацию вокруг нагорно- карабахского урегулирования
|Блок "Честь имею" представил свое видение экономического развития Армении
|МО Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Демократическая партия Армении обжалует решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
|Дерлугьян: Турция выдвинула, дремавший в тени России, Карабах с задворок на первый план международной повестки
|ЦИК Армении дала добро на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты, обвиняемого в даче взятки
|Ереванский госуниверситет категорически против отчуждения имущества по адресу Абовяна 52
|Опрос: Кредит доверия к партии "Гражданский договор" постепенно снижается
|В Ванадзоре открылся "Русский центр"
|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
|Читать больше
АрмИнфо.Правительство Армении должно обратиться в Европейский суд по правам человека со срочной межгосударственной жалобой, потребовав немедленно вывести вооруженные силы Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог Армении с целью создания зоны безопасности. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.
Защитник прав человека еще раз обратил внимание на тот факт, что присутствие азербайджанских вооруженных служащих на дорогах по соседству с селами Гегаркуника и Сюника, и между общинами Сюника, их деяния нарушают как минимум следующие права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека жителей РА:
1) право на жизнь, Статья 2 Конвенции;
2) право на свободу и личную неприкосновенность, Статья 5;
3) право на уважение частной и семейной жизни, Статья 8;
4) право на собственность, Статья 1 Протокола 1;
5) свобода передвижения, Статья 2 Протокола 4 и т. д.
"То же самое касается азербайджанских флагов и вывесок, любой техники их вооруженных сил. Мы предоставим правительству Армении собранные доказательства, подтверждающие указанные нарушения и обосновывающие срочную необходимость создания зоны безопасности", - говорится в заявлении Татояна.
|Посол: Обмен удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией является очень важным гуманитарным шагом
|Более 30% россиян планируют провести свой летний отпуск в Армении
|Блок Саргсяна в случае прохождения в парламент не исключает возможность формирования коалиции с блоком Кочаряна
|Татоян: Правительство Армении должно через ЕСПЧ добиться отвода ВС Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог РА
|Глава МККК ответил президенту Армении
|Опыт Роберта Кочаряна позволит вывести страну из кризиса и направить на достойное будущее - Карен Карапетян
|Новое здание Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса в Ереване открыло свои двери для учеников
|Блок "Армения" и партия "Гражданский договор" не поделили площадь Республики
|За сутки в Армении выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 33 человека
|Омбудсмен Армении назвал тревожным сигналом использование политическими силами в ходе агиткампании оскорблений и нецензурной брани
|Эксперт предлагает всем президентам Армении собраться в Степанакерте в день визита Эрдогана в Шуши
|Кочарян в случае победы его блока на выборах пообещал ограничить или запретить деятельность фонда Сороса в Армении
|Эрдоган планирует обсудить на сегодняшней встрече с Байденом армянский вопрос
|Гарибашвили: Тбилиси продолжит посреднические усилия между Ереваном и Баку
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан развивать начатые позитивные шаги, освободив всех оставшихся заключенных
|В Москве, Тбилиси, Брюсселе и Вашингтоне приветствуют возвращение армянских военнопленных в обмен на карты минных полей
|Баку сообщает о передаче Армении 15 армянских пленных в обмен на карты минных полей Агдама
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения СМИ о размещении турецких военных в районе Черного озера
|По случаю Дня России Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину
|Пашинян: Армения придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Великобританией
|Армянские и грузинские таможенники провели переговоры на КПП "Баграташен"
|Армянские таможенники командированы в Россию для участия в консультациях в рамках ЕАЭС
|Саркисян: Армяно-российские союзнические отношения будут и далее предопределять совместные шаги по упрочению безопасности на Южном Кавказе
|В Армении вспоминают легендарного Монте
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан снизить напряженность на границе
|Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный
|В Армении за прошлые сутки не было зафиксировано летальных исходов от коронавируса
|Совет Европы ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном
|Американские конгрессмены призывают Байдена оказать давление на Эрдогана по ситуации на Южном Кавказе
|Пашинян Мишустину: Убеждён, совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса армяно-российских межгосотношений
|Никол Пашинян заговорил об обмене анклавами
|Из Крыма впервые можно будет улететь в Армению
|Тигран Авинян внес корректировки в решение Пашиняна и сократил штат органов госвласти на 13 единиц
|Замглавы МИД РФ с послом Франции в России обсудил ситуацию вокруг нагорно- карабахского урегулирования
|Блок "Честь имею" представил свое видение экономического развития Армении
|МО Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Демократическая партия Армении обжалует решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
|Дерлугьян: Турция выдвинула, дремавший в тени России, Карабах с задворок на первый план международной повестки
|ЦИК Армении дала добро на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты, обвиняемого в даче взятки
|Ереванский госуниверситет категорически против отчуждения имущества по адресу Абовяна 52
|Опрос: Кредит доверия к партии "Гражданский договор" постепенно снижается
|В Ванадзоре открылся "Русский центр"
|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
|Читать больше
|Прогноз: Выборы опасны и непредсказуемы, но гражданскую войну общество не поддержит
|Аналитик: Армянская политика создания новых препятствий для Москвы неинтересна ни Западу, ни России
|Сергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границы
|Аналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения Турции
|Политик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощи
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности