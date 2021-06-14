Понедельник, 14 Июня 2021 13:22

АрмИнфо.Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер ответил на письмо президента Армении Армена Саркисяна о необходимости немедленного возвращении всех армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба главы РА, руководитель Международного комитета Красного Креста заверил, что вопросы, поднятые президентом Армении, находятся под пристальным вниманием его организации.

Отметив, что МККК действует в регионе с 1992 года, Маурер, в частности, сказал, что с первых дней боевых действий в сентябре 2020 года организация оказывала гуманитарную помощь, и выразил готовность и дальше это делать в рамках гуманитарного мандата, предоставленного МККК международным сообществом.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться только официально более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды.