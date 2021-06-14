Понедельник, 14 Июня 2021 11:09

АрмИнфо. Бездействия никогда не прибавляет безопасности. Такую точку зрения выразил советник президента Армении, политолог Теван Погосян.

При этом он констатировал, что слово безопасность стало очень модным, однако его смысл, восприятие и реализация отсутствуют.

"Хотел бы прервать вашу предвыборную кампанию одной идей. Эрдоган (президент Турции -ред.) едет в Шуши. Что это означает для них и как они этот используют можно представить. Но, что делаем мы?

Представьте, если в тот же день все президенты Армении были бы приглашены в Степанакерт. Я об этом уже говорил в 2019 году, во время Всеармянских игр, и сейчас повторяю: Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Армен Саркисян должны в тот же день быть в Степанакерте и обратиться к армянам мира со словами о намерении взять общий риск и стать единой политической нацией", - считает Погосян.

По словам эксперта, это может показаться романтичным предложением, но нужно понимать, что безопасность не упадет в руки Армении с неба. "Если будет цель, найдутся и правильные шаги для ее реализации. Бездействие никогда не прибавляет безопасности", - подытожил Погосян.

Отметим, что завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует вместе с Ильхаом Алиевым посетить армянский Шуши, оккупированный ВС Азербайджана