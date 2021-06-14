Понедельник, 14 Июня 2021 11:09

АрмИнфо.Глава блока "Айастан" ("Армения"), второй президент страны Роберт Кочарян намерен в случае победы на предстоящих парламентских выборах ограничить или запретить деятельность структур Фонда Сороса в Армении, финансируемый американским бизнесменом Джорджом Соросом. Об этом он заявил в ответ на соответствующий вопрос на встрече с избирателями в городе Берд Тавушской области.

"Есть законы, в том числе, в западных странах, которые строго запрещают внешнее финансирование в случае занятия подобными вопросами",- сказал Кочарян.

По его словам, он намерен добиваться формирования соответствующего законодательного поля, после чего будут введены либо строгие ограничения, либо запрет на деятельность подобных организаций. Как пояснил экс-президент, есть две модели: первая запрещает деятельность таких организаций, вторая вынуждает их признать, что они являются иностранными агентами. " Если готовы действовать под "афишей" иностранного агента, то окажутся под контролем государства", - заявил кандидат в премьер-министры Армении.

В сентябре 2020 года в интервью телеканалу РБК заявил второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его беспокоит <соросизация Армении>. <Вопрос не в самом Соросе, он стал понятием нарицательным. Но я вижу, что здесь происходит. Навязывание молодому поколению ценностей, из которых выкорчевывается та составляющая, которая является особенностью нашей идентичности - семья, вера. Проводятся разговоры о вечности или не вечности союзников, демонизация некоторых стран. Если это раньше делалось на уровне маргинальных, неправительственных организаций, но сейчас весь этот состав влился во власть. Я даже не знал, что в Армении есть офис Сороса. Происходило их ползучие проникновение в страну. Они были маргинальной организацией, не влияющей на какой-либо процесс, а сейчас они очень активизировались. Я удивился, что они так окрепли за последние годы>,- подчеркнул второй президент Армении.