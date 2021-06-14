Понедельник, 14 Июня 2021 10:18

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО, рассказал журналистам о чем планирует говорить на встрече с американским коллегой Джо Байденом.

Так, он констатировал, что встреча с Джо Байденом станет первой после его вступления в должность президента США и необходимо будет в первую очередь обсудить турецко- американские отношения.

По его словам, в сфере обороны между Турцией и США есть много оставшихся на столе переговоров вопросов и самым главным из них является тема истребителей F-35.

"Турция выполнила свои обязательства [по вопросу F-35], однако, к сожалению, американская сторона не повела себя аналогичным образом. Кроме того, между Турцией и США есть ряд начатых и незавершенных проектов в сфере оборонной промышленности. Конечно же, мы хотели бы, чтобы таковых не было", - подчеркнул глава государства.

Эрдоган также коснулся темы признания США геноцида армян и отметил, что 24 апреля произошел очень негативный процесс.

"Подобный подход сильно огорчил Турцию. Естественно, этот вопрос не может не обсуждаться", - добавил он.

Президент Эрдоган выразил надежду на то, что переговоры с Байденом продут с учетом всех чувствительных моментов и будут предприняты шаги, которые заставят Анкару забыть о 24 апреля.

Говоря о саммите Североатлантического альянса, глава государства сказал, что Турция примет участие в важном мероприятии, на котором будут приняты решения по процессу НАТО-2030, определяющему дорожную карту сотрудничества блока на следующие 10 лет.

"Единственное ожидание и желание Турции - чтобы позиция США без каких-либо оговорок была направлена на единство и солидарность НАТО", - отметил он, передает Анадолу.

Президент заявил, что Турция в качестве надежного союзника взяла и берет на себя критические обязательства перед лицом вызовов, с которыми сталкивается НАТО.