Суббота, 12 Июня 2021 22:17

АрмИнфо.В Москве, Тбилиси, Брюсселе и Вашингтоне приветствуют возвращение армянских военнопленных в обмен на карты минных полей.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова реагируя на сообщение о возвращении военнопленных, в частности написала: «Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей. Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем такие шаги».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил свою поддержку лидерам Армении и Азербайджана в связи с возвращением пленных. «Я приветствую гуманитарные жесты Азербайджана и Армении - освобождение пленных и передача карты минных полей. Это первый шаг к восстановлению доверия. ЕС поддерживает этот процесс и будет продолжать оказывать помощь в целях содействия прогрессу», — написал он на своей официальной странице в Твиттере.

В правительстве Грузии также приветствовали решение Азербайджана и Армении о возвращении военнопленных в обмен на карты мирных полей.

«При активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта. Грузия и в будущем готова в случае необходимости помочь партнерам и активно участвовать в решении гуманитарных вопросов, в первую очередь", - сказано в сообщении правительства Грузии.

«Премьер-министр Грузии приветствует это решение соседних стран, которое должно заложить основу сокращения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе. Грузия придает большое значение миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. Надеемся, что сделанный Грузией шаг придаст важный импульс для уменьшения напряженности между соседями», - говорится в заявлении грузинского правительства.

С заявлением выступили и в Госдепе США, в частности отметив: «Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян и их возвращение домой к семьям в Армению. Мы также приветствуем решение Армении предоставить Азербайджану важную информацию, которая будет способствовать гуманитарному разминированию и позволит избежать жертв в будущем. Мы признательны премьер-министру Ираклию Гарибашвили и правительству Грузии за ту важную роль, которую Грузия сыграла в содействии этим шагам, которые приближают народы региона к мирному и процветающему будущему, которого они заслуживают.

Соединенные Штаты рады поддержать эти шаги, и надеются, что они заложат основу для дополнительного сотрудничества. Мы продолжаем призывать к возвращению всех задержанных и готовы помочь странам региона в их усилиях по продолжению сотрудничества для решения неразрешенных вопросов между ними. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить переговоры по существу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для всеобъемлющего политического урегулировании конфликта».

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, МИД Азербайджан сообщил, что 12 июня азербайджанская сторона передала Армении 15 армянских пленных в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ.

Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Сразу после данного заявления МИД АР, информацию подтвердил и и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян и опубликовал имена вернувшихся армян.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды.