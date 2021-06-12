Суббота, 12 Июня 2021 18:52

АрмИнфо. В Минобороны Армении отреагировали на сообщения СМИ о размещении турецких военных в районе Черного озера (Сев Лич).

Так, в заявлении МО РА в этой связи отмечается: «В СМИ распространяется информация о том, что уже два дня в Сюникской области Армении в районе Черного озера размещаются турецкие армейские подразделения специального назначения.

Республика Армения, в частности, Министерство обороны РА, неоднократно, в том числе и на международных площадках затрагивали вопрос касательно активной вовлеченности турецких вооруженных сил в процессах обучения, командования и управления азербайджанской армией.

Самым ярким свидетельством сказанного стала развязанная Азербайджаном война против Арцаха, в которой турецкие вооруженные силы принимали непосредственное участие. Присутствие турецких военных в частях ВС Азербайджана давно является фактом, подтвержденным, в том числе, Министерством обороны Республики Армения.

С этой точки зрения обвинения в том, что Минобороны РА скрывает некоторые факты, связанные с присутствием турецких военных в Вооруженных силах Азербайджана, просто безосновательны.

Что касается распространяемой фотографии турецкого военного , то она сделана на неармянском участке армяно-азербайджанской границы. Передвижение военных контролировалось Вооруженными силами РА, и ни о какой «дислокации турецких военных подразделений» речи не идет».