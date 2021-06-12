Суббота, 12 Июня 2021 16:15

АрмИнфо. На КПП "Баграташен" состоялась встреча армянских и грузинских таможенников.

Как сообщает пресс-служба КГД Армении, делегация во главе с заместителями председателя Комитета государственных доходов РА Шушаник Нерсисян и Ашотом Мурадяном приняла на КПП делегацию во главе с заместителем начальника Службы доходов при Министерстве финансов Грузии Владимиром Хундадзе.

На повестке рабочей встречи были такие вопросы как обменом опытом и

сотрудничеством в таможенной сфере в непростой год, обусловленный

пандемией коронавируса. В ходе встречи стороны обсудили вопрос более

эффективного обмена электронными данными между Грузией и Арменией,

связанные с международными перевозками транспортных средств и товаров.

Стороны договорились активизировать сотрудничество профильных подразделений двух стран, что в свою очередь положительно скажется на процессе выявления случаев нарушения таможенных правил и более быстрого решения проблем. Более подробно технические вопросы совместной работы планируется обсудить в рамках видеоконференций экспертов двух партнерских структур.

Собеседники выразили готовность активизировать практические шаги для завершения процесса присоединения Армении к Программе контроля контейнеров.