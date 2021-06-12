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АрмИнфо. На КПП "Баграташен" состоялась встреча армянских и грузинских таможенников.
Как сообщает пресс-служба КГД Армении, делегация во главе с заместителями председателя Комитета государственных доходов РА Шушаник Нерсисян и Ашотом Мурадяном приняла на КПП делегацию во главе с заместителем начальника Службы доходов при Министерстве финансов Грузии Владимиром Хундадзе.
На повестке рабочей встречи были такие вопросы как обменом опытом и
сотрудничеством в таможенной сфере в непростой год, обусловленный
пандемией коронавируса. В ходе встречи стороны обсудили вопрос более
эффективного обмена электронными данными между Грузией и Арменией,
связанные с международными перевозками транспортных средств и товаров.
Стороны договорились активизировать сотрудничество профильных подразделений двух стран, что в свою очередь положительно скажется на процессе выявления случаев нарушения таможенных правил и более быстрого решения проблем. Более подробно технические вопросы совместной работы планируется обсудить в рамках видеоконференций экспертов двух партнерских структур.
Собеседники выразили готовность активизировать практические шаги для завершения процесса присоединения Армении к Программе контроля контейнеров.
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|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
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|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
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|<Черный корпус> Ереванского университета на ул.Абовяна уже скоро может превратиться в гостиницу
|Посол ЕС запустила проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" в Лорийской области Армении
|Заявления об отставке заместителей иностранных дел Армении удовлетворены частично
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