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 Суббота, 12 Июня 2021 14:49
Марианна Мкртчян

Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный

Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный

АрмИнфо.Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении, вынужденно отступивший, но не сломленный.

Накануне корреспонденту АрмИнфо выдалась возможность воочию ознакомиться с условиями нелегкой службы армянских военнослужащих на Сотском направлении государственной границы, ознакомиться с ходом провидимых инженерных работ, бытовых условий боевых постов и тех трудностей, с которыми наши военные сталкиваются из-за смены дислокации.

 

Сказать, что для всех армянских военнослужащих, прошедших славный боевой путь, и которым вверено охранять нерушимость госграниц на этом участке выдалась сложная задача, наверное ничего не сказать. Здесь позиции вражеских сил располагаются на расстоянии от 15-20 метров и невооруженным глазом видна оснащенность их позиций, передвижения, и можно даже изучать вещи на бельевых веревках азербайджанских военных. Для охраны этих направлений нужны стальные нервы и сильный боевой дух, которые не занимать нашим солдатам, которые, несмотря на сложность условий службы, с улыбкой и оптимизмом смотрят на выпавшие им трудности.  В направлении Сотского участка госграницы удалось ознакомиться с условиями двух боевых постов. Везде нас встречали мальчишки - военнослужащие срочной службы, которые в свое время принимали активное участие в боевых действиях в направлении Карвачара. Минимальными силами отстояли они вверенный им участок границы,  не позволив противнику продвинуться ни на йоту к поставленной  задаче по захвату территории. Почти у всех мальчишек на груди гордо светятся награды за отличную боевую службы и огонек в глазах.  Замкомандира второго армейского корпуса, полковник Айк Петросян рассказывая об инженерных работах на этом направлении госграницы Армении подчеркнул, что командование армии интенсивным путем предпринимает все меры для оснащения всех новых позиций необходимым.

"Боевые позиции оборудуются, проводятся инженерные работы, предпринимаются все меры для обеспечения боевых постов всем необходимым интенсивным путем. Безусловно, возникают и сложности, куда же без них. Это больше касается строительства новых подъездных дорог, рытья новых окопов, но работы и в этом направлении последовательно осуществляются", - сказал офицер, добавив, что на этом участке позиции противника находятся в непосредственной близи, приблизительно на расстоянии 15-20 метров.

 

По словам Петросяна, армянские солдаты на этом участке осуществляют защиту госграницы, оборонительных шагов не предпринимается на этот момент, поскольку на этом направлении противник не предпринимал и не предпринимает каких-либо действий.

"Большинство доминирующих позиций находятся у армянской стороны, но, безусловно, есть и участки, где у них более высокие посты, что у армянских военных. Есть участки друг напротив друга на небольшом расстоянии. Здесь находятся только ВС Армении, российских войск тут нет", - сказал он, добавив, что армянские военные заняли этот участок госграницы согласно советским границам и начали сооружать посты после 9 ноября 2020 года (подписание трехстороннего печально известного документа).

Петросян также констатировал, что незаконные действия противника в основном были в направлении сел Верин Шоржа и Неркин Шоржа, а также Кут. Говоря о ситуации на этом направлении, он подчеркнул, что ВС РА не стремится к военному столкновению, которое приведет к новой войне и жертвам. По словам Петросяна, руководство Армении вместе с российской стороной ведут переговоры для разрешения сложившейся ситуации политико- дипломатическим путем.

"Есть участки, где нам удалось отбросить противника на 2-2,5 км и восстановить линию границы. Мы пытаемся военно-политической дипломатией решить ситуацию. Наша задача всеми возможными путями защищать целостность  государственной границы Армении. Госграница должна быть нерушима", - сказал Петросян.  Воспользовавшись случаем на фоне предстоящих выборов и проводимой агитационной кампании, армянский офицер напомнил об аполитичности армии и призвал политические силы не спекулировать на тему Вооруженных сил страны. "Я призываю всех - наш народ, военно-политическое руководство, бывших руководителей страны не вовлекать армию в политические процессы. Напомню, что согласно ст.14 Конституции РА и ст.8 о статусе военнослужащего - армия аполитичная структура", - сказал он, добавив, что волей или неволей внутриполитические процессы в стране сказываются на моральнопсихологическом состоянии военнослужащих. "Сегодня наша армия на месте, выполняет свою миссию. Все задачи, которые поступают от командования Генштаба и командующего воинским объединением, надлежащим образом выполняются подразделениями", - сказал полковник.

Говоря о действиях ВС Азербайджана в направлении общины Кут, Петросян отметил, что стрельбы в направлении села не было и основная задача сегодня не позволить противнику осуществлять инженерных работ на тех высотах, куда они незаконно вторглись и пытаются закрепиться. "Армянские ВС периодические открывают огонь с целью приостановить попытки противника закрепиться на занятых высотах и осуществить инженерные работы", - сказал Петросян.

Нам, журналистам, также удалось посетить общину Кут и ознакомиться с ситуацией в селе, где проживает порядка 170 человек.

Глава администрации села Кут Сима Читчян рассказала, что естественно люди обеспокоены ситуацией близ села, но паники нет. "Все в своих домах. Живут своей обыденной жизнью. Никто никуда не уезжал. Безусловно, некие опасения присутствуют, но паники нет. Мы уверены в наших солдатах, которые защищают нас и наши территории", - отметила она.

При этом Читчян посетовала на те неудобства, которые создает присутствие азербайджанских военных в непосредственной близи армянского села. Она отметила, что жители села осеннюю посевную естественно провели, а весеннюю по объективным причинам пришлось осуществлять с задержками. "Наша проблема заключается в пастбищах и территориях для сенокоса. Поскольку люди в нашем селе в основном заняты скотоводством, а противник разместился на наших пастбищах, теперь с этим возникли сложности", - отметила она, при этом напомним, что 5 июня сельчане уже потеряли 80 голов крупного рогатого скота из-за незаконных действий противника.

Посещение этого участка границы, огонечек в глазах армянских солдат, их искренняя улыбка и вера в лучшее будущее вновь заставили повторить то убеждение, что тот, кто защищает свой дом, свой очаг, свою семью и свою Отчизну никогда не отступит перед трудностями, перед врагом. И армянский воин никогда не склонится перед трудностями, и до последнего вздоха будет защищать свою родную землю, свое правое дело, сохраняя огонь в очаге своего дома. 


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