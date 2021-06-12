Суббота, 12 Июня 2021 12:04

АрмИнфо. Нас обвиняют в том, что мы подняли вопрос анклавов, но этот вопрос был в повестке переговорного процесса еще с 1999 года. Об этом в ходе предвыборной встречи с жителями приграничной общины Берд Тавушской области заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

Он рассказал, что во время подписания трехстороннего заявления были лица, которые насстаивали на подписании документа, в котором был включен пункт об анклавах. Однако, по заверению Пашиняна, благодаря усилиям армянской власти этот пункт был снят с повестки. Зачитав 4 пункт документа, который лежал на перегворном столе с 1999 года, он отметил, что подписав последний в течение 60 дней Армения должна была вывести свои войска с Кельбаджара, Казаха, Агдама, Джебраила, Шаумяна, Физули, Кубатли, Зангелани.

"Этот вопрос всегда имел место быть в переговорном процессе, и время от времени Азербайджан поднимает эту тему . Теперь что мы должны делать? Есть общая логика анклавов, и установленные методы их решения международным правом и практикой. Сегодня мы имеем анклав - Арцавашен, который подконтрольный Азербайджану. И наша логика состоит в том, что этот акнлав, должен быть обменян на анклав. И то, что подконтрольно им - остаться им, то, что подконтрольно нам - остаться нам", - сказал Пашинян.

В этой связи он расскзаал, что несколько десятков километров Тавушской области, подконтрольны Азербайджану. "Мы подняли этот вопрос за столом переговоров, отметив, что данный вопрос должен рассматриваться в общем контексте", - сказал и.о. премьер-министра.