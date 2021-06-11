Пятница, 11 Июня 2021 19:46

АрмИнфо. Авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба крымского авиаузла.

Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около пяти часов.

"Прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории. После их запуска география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений", - отметили в пресс-службе.

По словам коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина, рейсы будут интересны пассажирам, путешествующим из Симферополя в столицу Армении. Удобная стыковка во Владикавказе обеспечивает максимально быстрый и комфортный перелет на этом направлении.

Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос прямого авиасообщения с Крымом "прорабатывается", что вызвало бурную реакцию Украины. МИД страны пообещал ввести санкции, если хоть один белорусский борт "коснется земли" на территории российского полуострова. В свою очередь в Минске предупредили, что Киев получит в ответ не менее чувствительные ограничения.