Пятница, 11 Июня 2021 17:04

АрмИнфо.На основе проведенного мной детального анализа ситуации вокруг Арцаха, отталкиваясь от оценок, имеющихся для прошлогодней войны исторических предпосылок, приходится констатировать, что именно геополитика придает перспективам проведения второго этапа 44-х дневной войны неопределенность. Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор Нью-Йоркского университета в Абу- Даби, исторический социолог Георгий Дерлугьян.

"Представляется, что имевшее место в прошлом году вооруженное противостояние в Арцах имеет отчетливые геополитические контуры, если хотите, компоненту. Что позволяет оценивать прошлогодние события на протяжении 44-х дней как своеобразную мини, но мировую войну. Последнее позволяет мне предполагать, что осенью прошлого года имела место лишь первая часть этой вполне реальной мировой войны. И разворачивающаяся по ее итогам геополитическая ситуация оказалась настолько непростой, что нам остается лишь последует ли второй этап и как скоро это может произойти", - подчеркнул он.

По оценкам профессора, несмотря на то, что тактические детали недавней второй карабахской войны для экспертного сообщества в целом по-прежнему остаются предметом догадок, судя по всему, руководили боевыми действиями азербайджанской армии турецкие генералы. И на момент когда падение Шуши угрожало полной ликвидацией армянских сил в Арцахе, в игру вступил российский президент Путин. Последний фактически принудил Алиева остановить наступление, принудив Пашиняна подписать капитуляцию. Однако, сколько может продлиться созданная по итогам подобного принуждения ситуация в которой Армению и Арцах соединяет лишь коридор шириной в 5 километров помимо вопросительного знака иных ассоциаций не вызывает.

Данная текущая ситуация вокруг Арцаха, согласно Дерлугьяну, во многом производна от неаккуратной и не просчитанной до конца реализации евразийской политики. Напоминая, что в 1991 году Москве оставалось лишь предаваться мечтаниям о возвращении геополитического влияния в условиях гегемонии США в действующем на тот момент миропорядке, профессор подчеркнул, что новой капиталистической России со своей сферой влияния предстояло формироваться именно в этих условиях.

Идеальным выходом из ситуации, на взгляд Дерлугьяна, мог стать т.н. контролируемый конфликт между Россией и США, в том числе посредством создания в центре Евразии для Китая буферного пространства. Монополярность могла оказаться безупречным вариантом, однако все испортила неаккуратная реализация евразийской геополитики. Как следствие сегодня мир сталкивается с последствиями подобной неаккуратности в Чечне, Украине, и теперь уже в Беларуси и в Арцахе. Суть происходящего, по его мнению, упирается в реформирование российской армии после войны 08.08.08, результаты которого все тот же мир наглядно увидел в 2014 году в виде молниеносного возвращения Крыма и Севастополя "в родную гавань".

"Дальше - больше. После воссоединение с Крымом Россия не допустила победы исламистов в Сирии. Но вот тут Путину уже пришлось столкнуться с собирателем османских земель Эрдоганом. И именно непрекращающиеся турецкие попытки добиться военно-политического реванша на землях, некогда входивших в Османскую империю, снова выдвинули дремавший в тени России Нагорный Карабах с задворок на первый план международной повестки. И сказать сегодня, чем все это закончится завтра решительно невозможно", - подытожил Дерлугьян.