Пятница, 11 Июня 2021 17:03

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности кандидата в депутаты, обвиняемого в даче взятки и лишении его свободы. Об этом сообщает советник Генпрокурора Гор Абраамян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее пресс-служба надзорного органа сообщала, что задержали двух человек за попытку дать избирательную взятку в 9 млн. драмов (около 17,3 тыс. долларов США) для сбора голосов в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. Так, согласно информации, в Полицию Армении поступили оперативные данные о том, что для обеспечения голосов в пользу участвующего во внеочередных парламентских выборах блока и раздачи предвыборных взяток жителям села Джанфида, бывший мэр города Армавира Р.Х., включенный в предвыборный список того же блока, по предварительной договоренности передал жителю села Джанфида Г.П. 9 млн. драмов. В результате совместных мероприятий, предпринятых сотрудниками Полиции, 10-го июня в 16:30 в доме Г.П. в селе Джанфида указанные лица были пойманы в момент передачи предвыборной взятки в размере 9 млн. драмов.

В тот же день по подготовленным материалам в прокуратуре Армавирской области было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й, статьи 34-154.2 УК Армении. Предварительное следствие по делу поручено областному следственному управлению СК РА. Р. Х. и Г.П задержаны. Они отказались от дачи показаний.

Гор Абраамян сообщает, что уголовное преследование по делу ведется в отношении еще 7 человек, один из них - по подозрению в даче взятки, 6 - в получении взятки