Пятница, 11 Июня 2021 17:01

АрмИнфо. Кредит доверия к партии и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна "Гражданский договор" постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

В частности, согласно результатам проводимого опроса, с февраля с.г по июнь с.г. число респондентов, готовых отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах за "Гражданский договор" с 33,1% снизилось до 24,1%.

Обратная картина наблюдается в отношении партии второго президента РА Роберта Кочаряна "Армения", за которую по положению на начало июня готовы проголосовать 23,8% респондентов, тогда как в феврале данный показатель составлял 7,8%. Стремительно набрал голоса и блок "Честь имею" где с 1,6% голосов в феврале с.г. возросло до 7,4% в июне с.г.

Особых изменений не зарегистрировано в динамике голосов избирателей за партии "Процветающая Армения" (с 4,4% на 3,7% ) и "Лусавор Айастан" (с 2,6% до 3,1%).

Согласно опросу, большинство респондентов все же готовы принять участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах. В частности 53,9% выразили полную готовность участия в выборах, тогда как 22,7% - не собираются участвовать в голосовании, 10,3% - скорее да, чем нет, 12,8% - скорее, чем нет.

Если выборы состояться в это воскресенье, большинство (24,1%) респондентов отдаст свои голоса за партию "Армения", возглавляемую вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, с небольшим отрывом за которым следует "Гражданский договор" - 23,8%, 7,4% - готовы проголосовать за блок "Честь имею", 3,7% - за "Процветающая Армения", 3,1% - "Лусавор Айастан", 2,5% - блок "Ширанян/Бабаджанян", 2,3% - "Республика". При этом 9,2% - не готовы проголосовать ни за одного кандидата, 8,7% - затруднились с ответом, 9,5% - отказались ответить.

Примечательно, что партию премьер-министра РА в большинстве (33%) готовы поддержать жители сельской местности, тогда как за партию "Армения" проголосуют 18,3% жителей сел, за блок "Честь имею" - 4,8%, за ППА - 5,6%, за "Лусавор Айастан" - 1,4%, за "Республику" - 2,3%.

В областях Армении ситуация следующая: 25,9% жителей других городов РА изъявили желание проголосовать за партию "Армения", 24,1% - "Гражданский договор", 7,9% - "Честь имею", 3,8% - ППА, 4,1% - "Лусавор Айастан", 2,5% - за "Республику". При этом в столице больше всего поддерживают партию "Армения", за которую готовы отдать свои голоса 27,5% респондентов, за "Гражданский договор" проголосуют в Ереване 16,2%, за "Честь имею" - 9,3%, за "Лусавор Айастан" - 3,7%, в то время как "Республика" и ППА - удостоились по 2,1% голосов. При этом наиболее высокую оценку (по 5-бальной шкале)общественность дала политдеятельности Омбудсмена Армении Армана Татояна (3,8), за которым следует и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян (2,5), второй президент РА Роберт Кочарян и дейстсвующий президент РА Армен Саргсян получили равную оценку ( по 2,3), деятельность лидера ППА Гагика Царукян оценивают на 2,1 балл, третий президент РА Серж Саргсян, лидер партии "Республика" Арам Саргсян и лидер партии "Светлая Армения" - получили по 1,8 баллов, первый президент Армении Левон Тер-Петросян удостоился 1,6 баллов, наименьшего количества баллов досталось лидеру блока "Честь имею" Артуру Ванецяну. При этом, 61,7% респондентов считают, что положение в Армении крайне напряженное, обратного мнения придерживаются 3,5% опрошенных, 26,6% - скорее напряженно, и 7,3% - скорее не напряженно, 0,8% - затруднились с ответом. В связи с тем, что в Армении в последнее время увеличилось количество громких преступных случаев с использованием огнестрельного оружия, 27,2% опрошенных оценивают работу Полиции РА отрицательно, 23,4% - скорее отрицательно, чем положительно, 24,3% - скорее положительно, чем отрицательно, 19% - исключительно положительно, 6,1% - затруднились с ответом. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 7 по 10 июня этого года, объем выборки составил 1103, ошибка выборки +/- 3,5%.