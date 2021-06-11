Пятница, 11 Июня 2021 15:25

АрмИнфо. Процесс вакцинации в Армении идет медленно. Об этом в одном из интервью заявила и.о. министра здравоохранения РА Анаит Аванесян.

При этом она выразила надежду, что в поствыборный период, когда напряжение в стране снизится, темпы вакцинирования граждан ускорятся. В этом ключе она отметила, что по положению на данный момент в Армении вакцинировалось порядка 50 тыс. граждан. Однако Аванесян подчеркнула, что Армения должна достичь показателей, зарегистрированных в других странах региона.

В качестве основных причин и.о. министра отметила улучшение ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, большой объем дезинформации, манипуляций в информационном поле, с которыми не так легко вести борьбу.

При этом, ссылаясь на наблюдения специалиста ВОЗ, она заверила, что здравоохранительная система Армении с точки зрения подготовки медперсонала находится в полной готовности. В целом, по мнению Аванесян, в Армении к вакцинации готовы и граждане, поскольку есть понимание того, что в дальнейшем этот процесс будет непосредственно связан со свободой путешествий.

Отметим, что процесс вакцинации в Армении стартовал 13 апреля с.г. Ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян сообщала, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении.

По положению на 11:00 11 июня в Армении в общей сложности было зарегистрировано 223 555 случаев заражения коронавирусом (19,9%), выздоровело - 214 998 человек (96,1%), летальных исходов - 4 482 (1,9%). Общее число граждан, сдавших тест на COVID-19 достигло 1 118 753.