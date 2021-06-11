Пятница, 11 Июня 2021 12:43

АрмИнфо. Предвыборная кампания не предназначена для демонстрации публичных сцен взаимных обвинений, оскорблений и нецензурной брани. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

Как отмечает Омбудсмен, в предвыборной кампании вместо вопросов содержательных обсуждений преобладают взаимные обвинения различных политических сил, в том числе, официальных лиц, ругательства и оскорбления друг друга в сочетании с риторикой, ассоциирующейся с насилием.

"Более того, так получилось, что даже общественность уже привыкла к отму, что, когда одна сторона оскорбляет, ругает или обвиняет другую, публика начинает с нетерпением ждать, что и как отреагирует другая сторона. Такое впечатление, что сильнее тот, кто больше обвиняет, ругается или оскорбляет более громкими и новыми словами. Затем сторонники политических сил или общественные деятели ругают и оскорбляют друг друга теми же словами", - говорится в заявлении.

Вследствие всего этого общественный дискурс почти полностью заполнен темами споров за власть. Между тем, как отмечает Татоян, предвыборный период следует обсудить вопросы, волнующие людей, которые годами поднимались в ежегодных и внеочередных отчетах защитника прав человека.

В частности, Омбудсмен привлек внимание, в частности, к проблемам безопасности. О том, как будет исключена изоляция находящихся в трудной ситуации семей, их интеграция в общественную жизнь, обеспечены права родителей детей с ограниченными возможностями, исключены бюрократические проволочки в сфере здравоохранения или соцобеспечения.

"Очевидно, что вместо того, чтобы поднимать такие реальные проблемы и предлагать решения, взаимные оскорбления и проклятия, любая риторика, связанная с ненавистью и насилием, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение", - говорится в заявлении ЗПЧ.