Пятница, 11 Июня 2021 12:37

АрмИнфо.Скорый поезд маршрутом Ереван-Тбилиси-Батуми-Ереван компании «Южно-Кавказская железная дорога» начнет курсировать с 15 июня.

Из Еревана поезд будет отправляться ежедневно в 15:30, из Батуми – в 15:40.

Билеты можно приобрести в кассах на вокзалах Еревана, Ванадзора, Гюмри и Армавира, а также онлайн на сайте компании - https://www.railway.am/.

Там же можно ознакомиться с подробным расписанием следования и ограничениями на путешествия в условиях коронавируса.