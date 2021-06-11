Пятница, 11 Июня 2021 10:53

АрмИнфо. С 08:00 11 июня в Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, которое завершится в 20:00 13 июня. Итоги электронного голосования будут подведены 20 июня после 20:00.

Право принять участие в данном голосовании имеют сотрудники дипломатических или консульских представительств Республики Армения, и члены их семьи, проживающие вместе с ними за рубежом, а также военнослужащие, находящиеся в длительной служебной командировке или на учебе в зарубежных странах, и проживающие вместе с ними члены их семьи.

Согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией,

право на голосование имеет в общей сложности 650 человек.

Для участия во внеочередных парламентских выборах заранее было

зарегистрировано 26 политических сил, однако 10 июня ЦИК признала

утратившей силу в избирательном списке регистриацию партии <Армянские орлы: Единая Армения". Партия сама подала заявление о самоотводе.

Напомним, что в парламентских выборах 20 июня примут участие 25 политических сил - 4 блока и 21 партия.Со списками кандидатов партий и блоков можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.elections.am/Elections/Parliamentary.