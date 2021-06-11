Пятница, 11 Июня 2021 10:04

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Об этом, как передает ТАСС, французский лидер сообщил в четверг на пресс­конференции в Париже.

"Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов", - сказал Макрон. "У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю, что необходимо вести диалог", - отметил французский лидер.

"Я хочу поговорить о ситуации в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отношениях Армении и Азербайджана", - заявил он. Макрон также сообщил, что "намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками". "Я также хочу рассказать о работе, которую ведет Франция против радикального исламизма и сепаратизма", - добавил французский лидер.

"Нам нужна требовательная повестка дня, несмотря на наши

расхождения", - подчеркнул Макрон. "Я всегда был предельно ясен в

вопросах соблюдения прав человека, защиты журналистов и политической

оппозиции, представителей научного сообщества и артистов, - продолжил

он. - Нам нужна дискуссия один на один. Нужно говорить даже тогда, когда есть разногласия".