Четверг, 10 Июня 2021 18:55

АрмИнфо.Разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, в целом приоритетная, важнейшая задача в реализации, которой заинтересованы все страны региона, включая Азербайджан, Армению, Россию. Об этом 10 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что соответствующие договоренности были зафиксированы в совместных заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "Работу на этом направлении было поручено вести вице-премьерам трех государств в рамках трехсторонней рабочей группы. Отраслевыми специалистами трех стран поручено осуществление необходимых мер для восстановления коммуникаций, что в принципе позволяет в ближайшей перспективе перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов. Мы рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа в ближайшее время возобновит свою деятельность, в соответствии с трехсторонними договоренностями", - сказала она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что инциденты на отдельных участках азербайджано- армянской границы, конечно же, не способствуют нормализации общего фона отношений между Арменией и Азербайджаном. "И мы призываем стороны к сдержанности, деэскалации напряженности и решению противоречий исключительно мирным, переговорным путем", - подытожила представитель МИД РФ.