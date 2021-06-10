Четверг, 10 Июня 2021 17:25

АрмИнфо.У 95% населения есть ложное представление о том, что российские миротворческие силы через 5 лет покинут Нагорный Карабах. Об этом 10 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

По его словам, это не так, поскольку в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года черным по белому написано, что через 5 лет документ автоматически продлевается еще на 5 лет, если за полгода до истечения срока соглашения, одна из сторон не выступит против.

"Наивно думать, что они пришли на 5 лет, и потом с пустыми руками

уйдут. Читайте документ внимательней", - сказал Тер-Петросян.

Вместе с тем первый президент Армении убежден, что как только русские

уйдут из Нагорного Карабаха, там не останется ни одного карабахца.

"Сейчас нужно сделать всё, чтобы удержать армянское население в Карабахе. Сегодня в Армении находится около 30 тысяч беженцев из Арцаха, и сейчас нужно сделать всё, чтобы вернуть их домой. Нужно увеличить помощь Арцаху и все должны впрячься в эту работу. Интересы Армении и России по вопросу сохранения армянского населения в Нагорном Карабахе совпадают. Как только в Арцахе не будет армян, и русские должны будут уйти оттуда",- сказал Тер- Петросян. Он также считает, что Россия может уйти из Карабаха только тогда, когда там будет атмосфера безопасности.

Говоря в целом об армяно-российских отношениях, Тер-Петросян подчеркнул, что в основе двусторонних отношений лежит прекрасная договорно-правовая база. "Этот блестящий документ, подписанный в 1997 году, во времена моего пребывания у власти. Если бы этого документа не было, мы бы еще раньше проиграли в карабахском вопросе и Николу (Пашинян - ред.) бы повезло больше, не при нем бы всё это произошло", - сказал Тер-Петросян.

Вместе с тем первый президент Армении назвал неоспоримым факт того, что Южный Кавказ подпадает под сферу влияния России, что признается и Западом и никто не решится как-то изменить этот общеизвестный факт.