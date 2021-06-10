Четверг, 10 Июня 2021 17:09

АрмИнфо.ООН признает все постсоветские страны в тех границах, в которых они были в составе Советского союза. Об этом 10 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявил первый президент Армении Левон Тер- Петросян, отвечая на вопрос о том, насколько для РА приемлемо признание советских границ при уточнении границ с Азербайджаном и чем это чревато, в том числе и для будущего Арцаха.

"Позволить, не позволить не в нашей компетенции. Если вы сильны, можете пойти завоевать. Но реальность в том, что ООН признает все государства в советских границах", - сказал Тер-Петросян. Вместе с тем, первый президент убежден, что до тех пор пока между Арменией и Азербайджаном не будет надлежащего документа, регулирующего вопрос границ, бесчинства продолжатся. Он считает, что будут и новые пленные, и продолжат скот воровать и многое другое.

Говоря о карабахском вопросе, он констатировал, что в 1997 году момент был упущен по закреплению победы, и сейчас важно вновь не упустить момент.

Тер-Петросян также заявил, что он победу по Карабаху передал следующим властям, поскольку ему не позволили ее закрепить. Первый президент считает, что Вазген Саргсян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян тогда были в сговоре в том, чтобы не позволить ему реализовать его проект. "Если бы я попытался это сделать, началась бы гражданская война. Поэтому я подал в отставку", - сказал он, добавив, что в 1997 году Азербайджан был больше готов к закреплению достигнутых договоренностей, чем последние 23 года.