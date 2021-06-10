Четверг, 10 Июня 2021 17:07

АрмИнфо.Крысиные бега, смена лагеря. Так прокомментировал первый президент Армении Левон Тер-Петросян переход таких ярких сторонников Армянского национального конгресса как Владимир Карапетян и Гагик Джангирян в лагерь действующих властей.

Напомним, что весной текущего года бывший военный прокурор Армении Гагик Джангирян по предложению властей был избран членом Высшего судебного совета. А Владимир Карапетян неделями ранее возглавил армянское дипломатическое представительство в Украине.

"Элементарная смена лагеря. Не хочу использовать другое латинское слово. Крысиные бега", - сказал Левон Тер-Петросян.

На уточнение, рассматривает ли он возможность создания коалиции с бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, Тер-Петросян напомнил о сделанном им ранее предложении, которое было отвернуто президентами. По его словам, к нему вернуться уже невозможно и говорить об этом больше смысла нет.

"Другое дело, что если и мы пройдем (в парламент -ред.), и Кочарян пройдет, Пашинян пройдет, другие пройдут, и никто не будет иметь большинства, то вынуждены будем идти на формирование коалиций. Я всегда за солидарность и коалиции. Это явление, однако, может породить новые проблемы для Армении, так как коалиции раз в шесть месяцев могут меняться. В итоге мы можем оказаться в числе стран, где в год сменяются несколько Правительств. Это плохой вариант, но, конечно, должны попробовать. Если будет ситуация, при которой придется выбирать между кандидатами в премьер-министры Кочаряном и Пашиняном, то АНК попробует не принять ошибочного решения", - подытожил армянский политик.