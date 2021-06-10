Четверг, 10 Июня 2021 13:42

АрмИнфо. Международная правозащитная организация Freedom House обеспокоена агрессивной риторикой, применяемой армянскими политиками в этот предвыборный период.

"Эти действия вызывают деструктивную поляризацию и распространению языка вражды, пока страна готовится к историческим парламентским выборам", - отмечается в заявлении организации, которая выразила солидарность с Омбудсменом Армении по вопросу негативной оценки атмосферы внутри страны.

Правозащитная организация также поделилась заявлением Омбудсмена Армении Армана Татояна, в котором последний, призывает политические силы страны отказаться от пропаганды ненависти и разжигания вражды в обществе.

Напомним, что на 20 июня текущего года в Армении назначены внеочередные парламентские выборы, в которых выразили участие приять 22 партии (одна два дня назад сошла с предвыборной гонки -ред.) и 4 блока. Избирательная кампания продлится 12 дней. За ходом выборов наблюдают, в том числе и международные наблюдатели, такие как БДИПЧ/ОБСЕ, МПА СНГ и др.

Согласно Полиции РА, по положению на 31 мая 2021 года 2 581 093 гражданина имеют право принять участие в электоральных процессах, запланированных на 20 июня.