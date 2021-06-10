Четверг, 10 Июня 2021 11:50

АрмИнфо.С 1 июля 2021 года пенсия в Ереване, Гюмри и Ванадзоре будет выплачиваться безналичным способом через банк или национального оператора почтовой связи в Армении "Айпост" за исключением отдельных категорий лиц, для которых будет сохранен "традиционный" способ выплаты пенсий. Примерную форму договора с национальным оператором почтовой связи одобрило правительство 10 июня.

Так, согласно документу, возможность адресной доставки пенсий оставят только для 4 категорий лиц: людей с инвалидностью 1-й или 2-ой группы, лиц, достигших 75-летнего возраста, если пенсия выплачивается 14-летнему несовершеннолетнему гражданину или по доверенности. Все остальные лица с 1 июля будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков или почтового оператора.

Для того, чтобы получить пенсию на платежную карту Банка, пенсионеру придется обратиться в кредитное учреждение для открытия Социального счета. Комиссия за обналичивание денег при получении пенсии посредством "Айпоста" составит 1% от выплачиваемой пенсии.

Выбрать между уполномоченным банком или почтовым оператором можно до 21 июня 2021 года.