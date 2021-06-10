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 Четверг, 10 Июня 2021 11:48
Давид Степанян

Прогноз: Выборы опасны и непредсказуемы, но гражданскую войну общество не поддержит

Прогноз: Выборы опасны и непредсказуемы, но гражданскую войну общество не поддержит

АрмИнфо.Раскаленная, нездоровая предвыборная обстановка в Армении, отсутствие соблюдения элементарных правил проведения агитационной кампании было вполне ожидаемо и ясно изначально. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

Досрочные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 20 июня. Для участия в них зарегистрированы 22 партии и 4 блока. С 7-го июня в стране официально стартовала предвыборная кампания.

"Объективных причин для возникновения данного явления особенно в послевоенный период в нашей стране хватает. И, в целом, непредсказуемость итогов выборов побуждает их участников взять на вооружение ругань, сплетни и взаимные обвинения. Все эти нелицеприятные проявления политики по-армянски мы видели еще до официального старта предвыборной кампании. И естественно, что чем меньше будет оставаться времени до 20-го июня, тем усиленнее все это будет выплескиваться на нас. В том числе с экранов телевизоров и со страниц СМИ", - подчеркнул он.

Подобная предвыборная ситуация и общая атмосфера в стране, по прогнозам эксперта, приведут к тому, что выборы 20-го июня станут самыми опасными и непредсказуемыми выборами в Армении. На взгляд Навасардяна, еще более ухудшает ситуацию неспособность и бессилие, которые во многих случаях демонстрируют госструктуры: правоохранительные органы, суды, избирательные комиссии и даже наблюдатели. То есть, структуры ответственные за обеспечение законности и справедливости выборов.  Отмеченные выше проблемы, на взгляд Навасардяна, создают серьезные риски для формирования атмосферы анархии, как в день проведения выборов, так и после подведения их итогов. При этом, подавляющее большинство армянского общества никак не видит себя частью данных деструктивных процессов, включая перспективу гражданской войны. О которой некоторыми силами также говорится немало.

"В этом свете, я не ожидаю массовой поддержки со стороны общества сил и группировок, которые могут инициировать серьезные столкновения. Более того, я отнюдь не исключаю серьезного противодействия общества инициаторам подобных столкновений. В любом случае органы правопорядка, все структуры, призванные обеспечить нормальное проведение выборов и ответственные за данный процесс, должны действовать жестко и в рамках собственных полномочий и ответственности. Это позволит избежать ухудшения ситуации после выборов, призванных эту ситуацию улучшить", - подытожил Навасардян. 


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