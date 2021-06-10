Четверг, 10 Июня 2021 11:47

АрмИнфо.Я совершенно не разделяю сложившиеся в журналистском и экспертном сообществе ожидания от запланированной на 16 июня встречи президентов России и США - Путина и Байдена. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Необходимо учитывать наличие определённой динамики отношений между Россией и Турцией, между США и Ираном. Поэтому я не думаю, что от этой встречи стоит ожидать серьезных изменений в политике США, России на Южном Кавказе. Тем более, в их совместных действиях в нашем регионе. Встреча Байден-Путин может вызвать лишь некоторые второстепенные изменения на Южном Кавказе с учетом этой динамики", - подчеркнул он.

По оценкам политолога, основной проблемой для США сегодня, как и вчера, является отнюдь не Россия, а Китай. Однако, лишь в глобальном плане, а не конкретно на Южном Кавказе. В первую очередь в силу существенных различий между Южным Кавказом и, к примеру, Центральной Азией, где зависимость от Китая растет в геометрической прогрессии. На Южном Кавказе рост экономического влияния Китая, на взгляд Искандаряна, также есть, но он мало чем отличается от роста китайского присутствия практически во всех регионах мира.

В этом свете, политолог на данный момент особой нацеленности Пекина на Южный Кавказ не усматривает. А существующее наращивание китайского влияния и присутствия, на его взгляд, производно от общей тенденции трансформация КНР из региональной державы в глобальную. И данная трансформация, по его прогнозам, будет иметь продолжительный характер. Причем, как на Южном Кавказе, так и в других регионах мира.

"Я неоднократно говорил об этом, в том числе с вами. Скажу и сейчас - в случае конкретно Южного Кавказа общая ситуация, общий фон, общие тенденции в первую очередь определяются не США и не Китаем. Хорошо это или плохо, но все это определяется ростом влияния Турции. Этот рост имеет место, мы все это видим. И последнее производно от глобального процесса вымирания монополярной системы управления миром на фоне отсутствия системы биполярной. Все это приводит к закономерному росту значимости т.н. государств среднего уровня. В случае Южного Кавказа условно можно сказать, что геополитику в этом регионе определяют не США и не Китай. В основном ее определяет все-таки Турция", - подытожил политолог.