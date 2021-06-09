Среда, 9 Июня 2021 20:17

АрмИнфо.9 июня в Минобороны Азербайджана состоялась встреча замначальника Генштаба ВС Азербайджана, начальника Оперативного управления генерала Аяза Гасанова с пакистанской делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генералом Науманом Закарией.

Как сообщает Turan со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы проведения совместных оперативных учений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вместе с тем, командующий Военно-морскими силами Азербайджана Субхан Бекиров находится с визитом в Пакистане с 7 июня. В среду 9 июня он встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана Гамаром Джаведом Баджвой . В ходе встречи Баджва выразил готовность Пакистана принять участие в процессе разминирования Карабаха и восстановительных работах, которые будут проводиться на этих территориях.

Днем ранее Бекиров имел встречу с командующим ВМС Пакистана Мухаммадом Амджадом Ханом Ниязи, где были обсуждены перспективы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран.

Пакистанская сторона информировала о структуре, оперативных возможностях своих ВМС, региональной безопасности.