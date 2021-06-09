Среда, 9 Июня 2021 16:59

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении сообщает о задержании двух лиц за дачу избирательной взятки в городе Гавар Гегаркуникской области РА.

Так, согласно сообщению Генпрокуратуры РА, инцидент произошел в городе Гавар Гегаркуникской области 8 июня. Была получена информация о том, что представитель одной из политических партий, участвующая в предстоящих внеочередных выборах в качестве предвыборной взятки раздавал продукты питания. В частности, руководитель Гаварского офиса одной из партий поручил секретарю того же офиса раздать 80 пакетов с продуктами питания, согласно представленному списку для обеспечения им голосов на выборах.

Секретарь партии утром 9 июня раздал 8 гражданам взятки в виде пакетов с продуктами питания (стоимость 1-ого пакета около 7000 драм).

По факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 154.2 и п.1 и 2 ч.4 ст.154.2 УК РА. Вышеуказанные лица были задержаны. Предпринимаются меры для выявления иных участников преступления.