Среда, 9 Июня 2021 16:48

АрмИнфо. Франция с сегодняшнего дня смягчает правила въезда в страну, в том числе и для граждан Армении.

Так, согласно сообщению посольства Франции в Армении, въезд во Францию открывается, в том числе для туристов из третьих стран. Страны поделены на три категории: страны "зеленой зоны" - страны ЕС и Австралия, "оранжевой" - в их числе в том числе и Армения, а также страны Северной Америки, Россия, страны Азии, большинство стран Африки и др, "красной", где вирус особо активен, сюда включены Турция, Индия, Южная Африка, Бразилия и др.

К оранжевым странам причислены государства, где активная циркуляция вируса в контролируемых пропорциях, без распространения тревожных вариантов.

При этом отмечается, что предоставления гражданам Армении визы еще не гарантирует незамедлительный въезд на территорию Франции, поскольку этот вопрос регулируется ограничениями, действующими на границе. Отмечается, что въезд во Францию из страны "оранжевой зоны" разрешен при наличии вакцинации препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ? Johnson & Johnson), при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. Иначе турист будет направлен на 7-дневную самоизоляцию.

Второй вариант въезда - непривитый иностранец имеет право въезда во Францию, при наличии теста и уважительной причины.

Более детальную информацию можно найти на сайте посольства Франции в Армении, перейдя по следующей ссылке: https://am.ambafrance.org/%D5%8D%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5% B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB- %D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5 %A1%D5%B6-%D6%87- %D5%BE%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%AB?fbclid=IwAR3PiTKjv unZvT2ig3IPJ1TkMy3WmdmDpjPmTGMkZGNTK9mCXIsEGMbwzGE .