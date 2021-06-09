Среда, 9 Июня 2021 14:52

АрмИнфо. "Нас обвиняют в том, что мы "когтями цепляемся за кресло", но мы держим эту власть не для себя, а для вас", - сказал в ходе своей предвыборной кампании в Ширакской области и.о. премьер- министра Никол Пашинян.

В этой связи он отметил, что народ является высшей властью в Армении, решение которого будет неоспоримым. При этом он призвал жителей Ширака 20 июня проголосовать за "Гражданский договор", тем самым подтвердив, что будущее у Армении есть.

В ходе своего выступления в ряде общин Ширакской области Пашинян рассказал также о том, что поручил передать официальное предложение Баку о том, что его сын готов отправиться в Азербайджан в качестве заложника в обмен на всех армянских военнопленных. "Это не единственный шаг в вопросе возвращения пленных. Мы проводим интенсивную работу по нескольким направлениям одновремнно", - заверил он.

Положительным шагом с точки зрения ослабления напряжения на границе Армении и Азербайджана Пашинян назвал возвращение армянского военнослужащего, который из-за дезориентации оказался на территории подконтрольной азербайджанской стороне. При этом он подчеркнул, что не считает делимитацию границ, которая должна проходить под эгидой Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, решением карабхского вопроса. Отметим, что в ходе предвыборной кампании в Шираке Никол Пашинян пообщался с жителями общин Гегадзор, Гегадир, Норашен, Мец Манташ, Сарадландж, Артик, Пемзашен, где последние представили и.о. премьер-министра беспокоящие их вопросы