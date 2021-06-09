Среда, 9 Июня 2021 13:51

АрмИнфо. Охарактеризовать текущую политику руководства Армении иначе как страусиной не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Таким образом эти люди пытаются двигаться вперед, целиком погрузившись в избирательную кампанию и игнорируя ситуацию на границе. Судя по всему, они надеются, что проблемы решаться сами по себе, что невозможно. Более того, Азербайджан периодически порождает новые проблемы, и это будет продолжаться. Все это понимают многие, делает вид, что не понимает лишь наше военно-политическое руководство", - подчеркнул он.

По оценкам аналитика, руководство Армении собственноручно загнало себя в тупик, не предполагающий и не оставляющий ему альтернативы помимо подчинения предложениям, инициативам и давлению извне. И на подобную ситуацию тот же и.о. премьера Пашинян реагирует предложениями о помощи адресованными то ли России, то ли международному сообществу. Подобное отсутствие четкости, на взгляд Сарояна, является свидетельством возможной игры посредством которой, руководство Армении тщетно надеется склонить ту или иную сторону к действиям в свою пользу.

В реальности, Запад и РФ, согласно аналитику, смотрят на ситуацию с совершенно иного угла, предполагающего ответные шаги исключительно в случае серьезных шагов со стороны Армении. Еще одним проявлением провинциальной шустрости Сароян считает европейский вояж Пашиняна, посредством которого премьер пытается понудить Москву к выполнению собственных союзнических обязательств перед Арменией. Аналитик убежден в полной невозможности достижения результата посредством подобных манипуляций. В этом свете, он подчеркнул необходимость наличия альтернативных внешнеполитических путей в уме, имеющего субъектность политического руководства, а не их демонстрацию.

По оценкам аналитика, различные международные военно-политические круги оценивают ситуацию в Армении значительно рациональнее ее собственного руководства. Соответственно, видят отсутствие у Еревана реальной воли к любым путям движения в различных ситуациях и отсутствие искренности в декларируемых желаниях. В этом свете, политика Еревана в направлении создания новых препятствий для Москвы, на его взгляд, не интересна ни Западу, ни, тем более, самой России.

"При этом, я совершенно не считаю текущую политику России в отношении Армении закономерным итогом поведения нашего руководства. Только армянам может казаться, что хозяин нас наказывает за неправильное поведение. Я оцениваю подобные мысли как проявление рабской психологии и мышления. В реальности эта политика России обусловлена необходимостью геополитического балансирования, в свою очередь обусловленного активизацией Турции. С точки зрения Москвы и Анкары геополитический баланс на Южном Кавказе продолжает оставаться нарушенным. Соответственно, в ходе той же встречи между Путиным и Байденом я ожидаю попытку его приведения в состояние равновесия", - подчеркнул он.

Армению во всем этом, согласно аналитику, должно заботить просчитывание собственных рисков, исходящих от данных геополитических сдвигов. В частности, рисков получения новых ударов, что отнюдь не исключено. На его взгляд, проблему, в частности, необходимо рассматривать в свете возможностей сохранения Арменией своего суверенитета и территории, в случае если страна продолжит придерживаться текущей внешнеполитической ориентации. В этом свете, Сароян отметил, что для Армении сохранение текущего внешнеполитического курса содержит практически столько же рисков сколько его смена.