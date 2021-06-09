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АрмИнфо.Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
В этом ключе он напомнил, что Россия помогает в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе, после того как была остановлена кровопролитную войну в зоне карабахского конфликта.
Он также коснулся вопроса о статусе Нагорного Карабаха и констатировал, что его необходимо согласовать при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).
"Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить бок о бок вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще", - сказал глава МИД РФ.
При этом Лавров призвал не акцентировать внимание на многие заявления, звучащие из столиц стран региона, в том числе непосредственных участников конфликта, соседних стран. "Там во многом преобладают эмоции. Призываем всех способствовать успокоению ситуации, и налаживанию мирной жизни тех, кто находится на земле. Мы через наш миротворческий контингент, через МЧС активно этим занимаемся", - подытожил Лавров.
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|Сергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границы
|Впервые в Армении не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID- 19
|Омбудсмен Армении обвинил Правительство в невыполнении своих позитивных обязательств по гарантированию нормальной жизни приграничного населения
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|В посольстве США в Армении опровергли информацию о кулуарной встрече Линн Трейси с Николом Пашиняном в Сюнике
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|В МИД Армении подтвердили отставку всех замминистра иностранных дел
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|В Армении пройдет летняя школа франкофонии
|Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации
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