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 Среда, 9 Июня 2021 13:40
Марианна Мкртчян

Лавров высказался по поводу статуса Нагорного Карабаха

Лавров высказался по поводу статуса Нагорного Карабаха

АрмИнфо.Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

В этом ключе он напомнил, что Россия помогает в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе, после того как была остановлена кровопролитную войну в зоне карабахского конфликта.

Он также коснулся вопроса о статусе Нагорного Карабаха и констатировал, что его необходимо согласовать при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

"Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить бок о бок вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще", - сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров призвал не акцентировать внимание на многие заявления, звучащие из столиц стран региона, в том числе непосредственных участников конфликта, соседних стран. "Там во многом преобладают эмоции. Призываем всех способствовать успокоению ситуации, и налаживанию мирной жизни тех, кто находится на земле. Мы через наш миротворческий контингент, через МЧС активно этим занимаемся", - подытожил Лавров.


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