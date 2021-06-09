Среда, 9 Июня 2021 13:40

АрмИнфо.Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

В этом ключе он напомнил, что Россия помогает в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе, после того как была остановлена кровопролитную войну в зоне карабахского конфликта.

Он также коснулся вопроса о статусе Нагорного Карабаха и констатировал, что его необходимо согласовать при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

"Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить бок о бок вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще", - сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров призвал не акцентировать внимание на многие заявления, звучащие из столиц стран региона, в том числе непосредственных участников конфликта, соседних стран. "Там во многом преобладают эмоции. Призываем всех способствовать успокоению ситуации, и налаживанию мирной жизни тех, кто находится на земле. Мы через наш миротворческий контингент, через МЧС активно этим занимаемся", - подытожил Лавров.