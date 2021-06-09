Среда, 9 Июня 2021 13:17

АрмИнфо. Соединенные Штаты продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки, ограничивающей предоставление военной помощи Азербайджану со стороны США. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Армянского национального комитета Америки (ANCA) вопрос об оказании Вашингтоном содействия Баку был затронут на слушаниях с участием главы американского внешнеполитического ведомства, посвященных внешней помощи США на 2022 финансовый год. Они состоялись в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Председатель комитета Роберт Менендес заявил, что разочарован решением администрации США в порядке исключения, продолжить оказание помощи правительству Азербайджана, в том числе военной заморозив действие 907 поправки.

Менендес подчеркнул, что этим шагом администрации Байдена развязала руки режиму Алиева, дав "зеленый свет" на безнаказанные действия. "Я был разочарован тем, что администрация дала зеленый свет продлению отмены [Раздела] 907, несмотря на нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Теперь, после отказа от 907 поправки, идет фактическое вмешательство в территориальный суверенитет Армении в пограничном вопросе, отказ от освобождения военнопленных в нарушение международного права. Я имею в виду, я думаю, что они [Азербайджан] могут действовать безнаказанно, и я думаю, когда мы отказались от него [Раздел 907], мы дали им "зеленый свет" на такие действия", - сказал конгрессмен.

В ответ этот Менендесу Блинкен заверил, что США продолжат рассматривать этот вопрос. "Мы должны будем продолжать рассматривать это. Я активно работаю над этим. Особенно над возвращением пленных, взаимодействием по переговорам с целью подлинного урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]", - добавил глава американской дипломатии.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. В начале мая текущего года стало известно, что и администрация Байдена заморозила действие 907 поправки.