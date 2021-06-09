Arminfo.info




 Среда, 9 Июня 2021 13:17
Марианна Мкртчян

Блинкен: США продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки

Блинкен: США продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки

АрмИнфо. Соединенные Штаты продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки, ограничивающей предоставление военной помощи Азербайджану со стороны США. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Армянского национального комитета Америки (ANCA) вопрос об оказании Вашингтоном содействия Баку был затронут на слушаниях с участием главы американского внешнеполитического ведомства, посвященных внешней помощи США на 2022 финансовый год. Они состоялись в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Председатель комитета Роберт Менендес заявил, что разочарован решением администрации США в порядке исключения, продолжить оказание помощи правительству Азербайджана, в том числе военной заморозив действие 907 поправки.

Менендес подчеркнул, что этим шагом администрации Байдена развязала руки режиму Алиева, дав "зеленый свет" на безнаказанные действия. "Я был разочарован тем, что администрация дала зеленый свет продлению отмены [Раздела] 907, несмотря на нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Теперь, после отказа  от 907 поправки, идет фактическое вмешательство в территориальный суверенитет Армении в пограничном вопросе, отказ от освобождения военнопленных в нарушение международного права.  Я имею в виду, я думаю, что они [Азербайджан] могут действовать безнаказанно, и я думаю, когда мы отказались от него [Раздел 907], мы дали им "зеленый свет" на такие действия", - сказал конгрессмен.

В ответ этот Менендесу Блинкен заверил, что США продолжат рассматривать этот вопрос.  "Мы должны будем продолжать рассматривать это. Я активно работаю над этим.  Особенно над возвращением пленных, взаимодействием по переговорам с целью подлинного урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]", - добавил глава американской дипломатии.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией.  Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане.  Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки.  В начале мая текущего года стало известно, что и администрация Байдена заморозила действие 907 поправки. 


Лента новостей
Блинкен: США продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправкиБлинкен: США продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки
Кандидат в премьер-министры Армении от блока Кандидат в премьер-министры Армении от блока "Честь имею" Артур Ванецян назвал Крым российским
Сутки, данные Сержем Саргсяном, еще не истекли - Арутюнян об ультиматуме ПашинянуСутки, данные Сержем Саргсяном, еще не истекли - Арутюнян об ультиматуме Пашиняну
Уровень смертности от коронавиурса в Армении достиг 2%Уровень смертности от коронавиурса в Армении достиг 2%
После прихода к власти Ванецян предлагает рассмотреть возможности более глубокой интеграции Армении и РоссииПосле прихода к власти Ванецян предлагает рассмотреть возможности более глубокой интеграции Армении и России
Захарова: УЕФА ищет решение по вопросу аккредитации Нобеля АрустамянаЗахарова: УЕФА ищет решение по вопросу аккредитации Нобеля Арустамяна
Омбудсмен Армении раскритиковал политические силы, спекулирующие вопросом военнопленных в ходе агиткампанииОмбудсмен Армении раскритиковал политические силы, спекулирующие вопросом военнопленных в ходе агиткампании
Антониу Гутерриша выдвинули на второй срокАнтониу Гутерриша выдвинули на второй срок
Автокредиты по беспрецедентным условиям от Банка ВТБ (Армения) и компании «МЕГНА» Автокредиты по беспрецедентным условиям от Банка ВТБ (Армения) и компании «МЕГНА»
Минобороны Армении сообщили о приостановлении полномочий командиров двух воинских частейМинобороны Армении сообщили о приостановлении полномочий командиров двух воинских частей
Военнослужащий-контрактник ВС РА, попавший накануне в азербайджанский плен возвращенВоеннослужащий-контрактник ВС РА, попавший накануне в азербайджанский плен возвращен
Баку блокировал: Российский комментатор не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы-2020 из-за армянской фамилииБаку блокировал: Российский комментатор не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы-2020 из-за армянской фамилии
Туркменистан и Cербия активизируют взаимовыгодное сотрудничествоТуркменистан и Cербия активизируют взаимовыгодное сотрудничество
Известная и неизвестная Армения. Несколько советовИзвестная и неизвестная Армения. Несколько советов
США призывают Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам в рамках МГ ОБСЕСША призывают Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам в рамках МГ ОБСЕ
Марукян заверяет: Ни войной, ни с помощью внешних сил не изгнать врага с территорий АрменииМарукян заверяет: Ни войной, ни с помощью внешних сил не изгнать врага с территорий Армении
Роберт Кочарян не стал раскрывать причину закрытия фонда Роберт Кочарян не стал раскрывать причину закрытия фонда "Линси"
5165: Оккупировавший кресло премьер Пашинян не гнушается распространять недопустимые тезисы, унижающие ВС РА и солдата5165: Оккупировавший кресло премьер Пашинян не гнушается распространять недопустимые тезисы, унижающие ВС РА и солдата
Армения приступает к сотрудничеству с США в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасностиАрмения приступает к сотрудничеству с США в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности
Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить основные права попавшего сегодня в плен армянского военнослужащегоАрмения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить основные права попавшего сегодня в плен армянского военнослужащего
Полиция РА обнаружила незаконное оружие, ввезенное из АрцахаПолиция РА обнаружила незаконное оружие, ввезенное из Арцаха
ACBA Bank  объявил о начале бесплатных бизнес-курсов для МСПACBA Bank  объявил о начале бесплатных бизнес-курсов для МСП
АраратБанк привлек $14,5 млн. по инициативе инвестиционной компании SymbioticsАраратБанк привлек $14,5 млн. по инициативе инвестиционной компании Symbiotics
Пашинян: Сегодня имеется больше возможностей для решения карабахского вопросаПашинян: Сегодня имеется больше возможностей для решения карабахского вопроса
Россия покидает регион, оставляя Турцию в качестве Россия покидает регион, оставляя Турцию в качестве "наместника": Национально- демократический полюс
Пункты Трехстороннего заявления, не касающиеся прекращения огня и гуманитарных вопросов, должны быть нивелированы: Национально-демократический полюсПункты Трехстороннего заявления, не касающиеся прекращения огня и гуманитарных вопросов, должны быть нивелированы: Национально-демократический полюс
Сергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границыСергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границы
Впервые в Армении не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID- 19Впервые в Армении не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID- 19
Омбудсмен Армении обвинил Правительство в невыполнении своих позитивных обязательств по гарантированию нормальной жизни приграничного населенияОмбудсмен Армении обвинил Правительство в невыполнении своих позитивных обязательств по гарантированию нормальной жизни приграничного населения
Власть говорит, что война заранее была проиграна. Неправда это, товарищи - Экс-генсек ОДКБВласть говорит, что война заранее была проиграна. Неправда это, товарищи - Экс-генсек ОДКБ
Сергей Пасеко: Проект обновления пассажирских вагонов ЮКЖД полностью соответствует миссии ЕАБРСергей Пасеко: Проект обновления пассажирских вагонов ЮКЖД полностью соответствует миссии ЕАБР
Жить в безопасности или на коленях - Пусть народ решит, в какой стране он хочет жить:  Роберт КочарянЖить в безопасности или на коленях - Пусть народ решит, в какой стране он хочет жить:  Роберт Кочарян
Гендиректор ЮКЖД: По маршруту Ереван-Батуми-Ереван будут курсировать поезда с вагонами последней модификацииГендиректор ЮКЖД: По маршруту Ереван-Батуми-Ереван будут курсировать поезда с вагонами последней модификации
Политолог: Учения ОДКБ - звоночек России Западу, а не АзербайджануПолитолог: Учения ОДКБ - звоночек России Западу, а не Азербайджану
Посол России: Обновление подвижного состава отражает подход ЮКЖД и РЖД к выполнению своих обязанностей по концессионному договоруПосол России: Обновление подвижного состава отражает подход ЮКЖД и РЖД к выполнению своих обязанностей по концессионному договору
Аналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения ТурцииАналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения Турции
В посольстве США в Армении опровергли информацию о кулуарной встрече Линн Трейси с Николом Пашиняном в СюникеВ посольстве США в Армении опровергли информацию о кулуарной встрече Линн Трейси с Николом Пашиняном в Сюнике
Партия Партия "Армянские орлы, единая Армения" сошла с предвыборной гонки
 Главы МИД России, Франции и Германии обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Главы МИД России, Франции и Германии обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Царукян: Россия единственная страна, оказавшаяся рядом с Арменией во время войныЦарукян: Россия единственная страна, оказавшаяся рядом с Арменией во время войны
Серж Саргсян: Голосуя за этого предателя, вы соглашаетесь на сдачу Арцаха, а затем и СюникаСерж Саргсян: Голосуя за этого предателя, вы соглашаетесь на сдачу Арцаха, а затем и Сюника
В МИД Армении подтвердили отставку всех замминистра иностранных делВ МИД Армении подтвердили отставку всех замминистра иностранных дел
Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию в Нагорном КарабахеВладимир Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе
Ключевой составляющей предвыборной программы АНК станет политический праграматизмКлючевой составляющей предвыборной программы АНК станет политический праграматизм
В Армении пройдет летняя школа франкофонииВ Армении пройдет летняя школа франкофонии
Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизацииПрезидент Арцаха подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Левон Тер-Петросян о предстоящих выборах и причинах отказа от дебатов с ПашиняномЛевон Тер-Петросян о предстоящих выборах и причинах отказа от дебатов с Пашиняном
Никол Пашинян решил все-таки уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампанииНикол Пашинян решил все-таки уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампании
Роберт Кочарян рассказал, почему Армения не признавала независимость Нагорного КарабахаРоберт Кочарян рассказал, почему Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха
В РПА напомнили Пашиняну при ком были заключены крупные оружейные контракты, поставки которых пришли на 2018 -2020 ггВ РПА напомнили Пашиняну при ком были заключены крупные оружейные контракты, поставки которых пришли на 2018 -2020 гг
Никол Пашинян: 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над бывшими и сегодняшними властямиНикол Пашинян: 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над бывшими и сегодняшними властями
МО РА: Пресечена очередная попытка ВС Азербайджана провести инженерные работы близ Верин ШоржиМО РА: Пресечена очередная попытка ВС Азербайджана провести инженерные работы близ Верин Шоржи
Довести ежегодный объем инвестиций в Армению до $1 млрд. - Да легко: КочарянДовести ежегодный объем инвестиций в Армению до $1 млрд. - Да легко: Кочарян
Чавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном КавказеЧавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе
Коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль на конкурсе виски и спиртных напитков в Токио   Коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль на конкурсе виски и спиртных напитков в Токио   
Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщениеГрузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение
В 2020 году на программы в сфере окружающей среды Армения потратила около $12 млн.В 2020 году на программы в сфере окружающей среды Армения потратила около $12 млн.
Офис Омбудсмена и президент Армении выступили с заявлениями в связи с началом агиткампанииОфис Омбудсмена и президент Армении выступили с заявлениями в связи с началом агиткампании
Блок Блок "Свободная Родина" представил 12 своих целей
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения ТурцииАналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения Турции
Политик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощиПолитик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощи
Взгляд из Москвы: У Запада есть желание вовлечься в урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет возможностиВзгляд из Москвы: У Запада есть желание вовлечься в урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет возможности
Дипломат: Ара Айвазян продемонстрировал, что любое решение должно сопровождаться ответственностьюДипломат: Ара Айвазян продемонстрировал, что любое решение должно сопровождаться ответственностью
Аналитик: Сюник - крайне важная Аналитик: Сюник - крайне важная "задвижка" в построении российско-турецких отношений
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности