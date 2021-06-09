Среда, 9 Июня 2021 12:52

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было проведено 3 530 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 99 граждан, выздоровел - 81 человек, скончалось - 11.

Как сообщает прессс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 9 июня получают 3 129 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общей сложности 223 384 случая заражения , что составляет 20,1% от числа граждан, сдавших тест.

При этом выздоровело 214 690 человек (96,1%), количество летальных исходов составило 4 474 (2%).