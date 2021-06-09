Среда, 9 Июня 2021 12:12

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян раскритиковал политические силы, спекулирующие вопросом военнопленных в ходе предвыборной кампании.

Так, в заявлении Татояна указывается недопустимость спекуляции во время избирательной кампании вопросом возвращения армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, особенно говорить об их обмене с другими людьми и выражать готовность к обмену.

"Очевидно, что такого не может быть, а спекуляции только усиливают напряженность в стране, затрудняют возвращение пленных. Таким образом, для азербайджанских властей просто повышается "цена" возвращения пленных. И, конечно же, это открытое неуважение к пленникам и их семьям, их чувствам.

Поэтому, требую от всех полностью прекратить спекуляции по вопросу возвращения пленных. Нужно не усложнять процесс спекуляциями, а приложить реальные усилия для возвращения наших соотечественников, незаконно удерживаемых в Азербайджане", - подчеркнул Татоян.

Заметим, что накануне, третий президент РА Серж Саргсян раскритиковал заявление главы правительства Никола Пашиняна о том, что пленные могут подождать еще один - два месяца, и предложил ему обменять своего сына на армянских военнослужащих. Саргсян в этом ключе выразил убеждение, что тогда власти Армении будут денно и нощно заниматься вопросом военнопленных, а не делать подобного рода заявления.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян в ответ на это заявил о готовности обменять своего сына на военнопленных, находящихся в Азербайджане. "И говорю Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян, предложив заняться таким обменом своим оппонентам на парламентских выборах экс-президентам Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну.

Затем сын Пашиняна Ашот на своей странице в Facebook написал, что готов пойти на такой обмен.