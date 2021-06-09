Среда, 9 Июня 2021 11:19

АрмИнфо.Военнослужащий-контрактник ВС Армении Артур Катанян попавший в азербайджанский плен вследствие дезориентации на местность в условиях тумана возвращен армянской стороне. Об этом накануне вечером сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь в Минобороны РА минутами ранее сообщили, что Артур Катанян возвращен армянской стороне ранним утром 9 июня, и сейчас находится в Степанакерте.

Стоит также заметить, что в Минобороны Армении прокомментировали выложенный в сеть видеоролик, где азербайджанские военные избивают армянского военнослужащего. В МО РА подтвердили достоверность видеоролика, сообщив, что инцидент произошел 2 июня в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области РА.

Заметим, что сотни военнослужащих ВС Азербайджана по двум направлениям вторглись на суверенные территории Армении и продолжают укрепляться. Более того, они терроризируют местных жителей, и воруют у них скот.