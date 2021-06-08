Вторник, 8 Июня 2021 20:44

АрмИнфо.Армения и США обсудили возможности реализации программы сотрудничества в сфере химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности в РА.

Об этом стало известно по итогам встречи главы Службы спасения МЧС Армена Гаспаряна с делегацией Агентства США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency - DTRA), возглавляемой руководителем Программы сотрудничества в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Азбеллой Теобальд.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, реализация программы посодействует развитию возможностей Службы спасения МЧС РА с точки зрения обнаружения, предотвращения и регирования на биологические угрозы.

Азбела Теобальд отметила, что приложит все усилия для успешной реализации программы. Она сообщила, что в октябре-ноябре этого года в Армению будет поставлено оборудование для осуществления работ в химической, биологической, радиационной и ядерной сферах. По словам представителя DTRA, планируется также привлечение лучших инструкторов для обеспечения высокого уровня подготовки кадров.