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 Вторник, 8 Июня 2021 20:44
Алина Оганесян

Армения приступает к сотрудничеству с США в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности

Армения приступает к сотрудничеству с США в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности

АрмИнфо.Армения и США обсудили возможности реализации программы сотрудничества в сфере химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности в РА.

Об этом стало известно по итогам встречи главы Службы спасения МЧС Армена Гаспаряна с делегацией Агентства США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency - DTRA), возглавляемой руководителем Программы сотрудничества в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Азбеллой Теобальд.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, реализация программы посодействует развитию возможностей Службы спасения МЧС РА с точки зрения обнаружения, предотвращения и регирования на биологические угрозы.

Азбела Теобальд отметила, что приложит все усилия для успешной реализации программы. Она сообщила, что в октябре-ноябре этого года в Армению будет поставлено оборудование для осуществления работ  в химической, биологической, радиационной и ядерной сферах. По словам представителя DTRA, планируется также привлечение лучших инструкторов для обеспечения высокого уровня подготовки кадров.


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