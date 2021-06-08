Вторник, 8 Июня 2021 15:33

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в рамках своей предвыборной кампании отправился в Арагацотнскую область, где провел встречи с жителями общин Егник, Арагацаван, Артени, Даштадем, Талин.

В ходе своих выступлений Пашинян подчеркнул, что после выборов в Армении начнется новый этап, который ознаменуется восстановлением чувства победы у армянского народа, и станет в истории страны этапом развития, усиления, мира, благополучия и будущего. Внеочередные парламентские выборы, по его словам, пройдут 20 июня с целью вернуть власть народу.

"У Армении есть будущее, но мы должны его построить. Оно придет неизбежно, но каким будет это будущее мы должны решить сегодня", - заметил он. В этом контексте и.о. премьер-министра РА подчеркнул, что решить имеющийся в стране кризис можно 20 июня, отдав свой голос за "Гражданский договор".

Общаясь с жителями Арагацотнской области, Пашинян коснулся и ряда важных пунктов, связанных с карабахским вопросом. В этом контексте он заявил, что сегодня имеется больше возможностей для решения карабахского вопроса, чем 4 года назад. "Знаю, что это странно звучит, но я не могу раскрывать деталей. Единственное, что я могу сказать, это то, что содержание переговорного процесса с 1996 года по 2018 год предусматривало только одну возможность - поэтапно вернуть Арцах в состав Азербайджана. А сегодня в рамках сопредеседательства ОБСЕ была зарегистрована необходимость восстановления переговорного процесса для уточнения окончательного статуса Нагорного Карабаха. И нам нужна последовательная работа в этом направлении", - сказал Пашинян.

Вместе с тем, он заговорил о неприкасаемости границ РА. В этой связи лидер "Гражданского договора" подчеркнул необходимость в выводе азербайджанских и армянских войск с приграничного участка в Сотке, где должны быть локализированы войска российского миротворческого контингента или международные наблюдатели. Продолжая мысль, Пашинян отметил, что делимитация границ должна будет проводится в присутствии и под эгидой представителей международного сообщества.

Напомним, что 7 июня стартовала предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам, которая завершится 18 июня в 24:00. В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.